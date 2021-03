Başkanlar Konya’nın tarihi dokusuna ve şehirciliğine hayran kaldı

Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirdiği Birlik Başkanları İstişare Toplantısına katılmak üzere Konya’ya gelen Büyükşehir Belediye Başkanları, Konya’nın tarihi ve turistik mekanlarında incelemelerde bulundu. Selçuklu başkenti Konya’ya her geldiklerinde şehri daha güzelleşmiş ve gelişmiş bulduklarını kaydeden başkanlar, Konya’nın şehircilikte örnek olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde TBB tarafından düzenlenen Birlik Başkanları İstişare Toplantısı için Konya’da bulunan belediye başkanları, şehrin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. Başkanlar; Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’ni, Avrupa’nın en büyük Tropikal Kelebek Bahçesi’ni, tarihi Bedesten'i, Mevlana Hazretleri Türbesi’ni ve Büyükşehir Belediyesi Konya Panorama Müzesi’ni, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı kentsel yenileme alanını inceleyerek İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi’ndeki sema programına katıldı.

TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Konya’yı daha önce de gezdiğini, Konya’nın şehirciliğini ve özel projelerini gördüğünü ifade etti. Tropikal Kelebek Bahçesi’nin çok güzel ve çok otantik bir proje olduğunu vurgulayan Fatma Şahin, “Biz de burayı görünce Gaziantep’teki hayvanat bahçemizin içine buranın bir minyatürünü yaptık. Tabii buranın büyüklüğü, güzelliği çok farklı. Konya çok özel bir şehir. Hazreti Mevlana’nın şehri. Hakikaten medeniyetler şehri. Uğur Başkanımı ufkundan, vizyonundan, ekibinden dolayı tebrik ediyorum. Konya zaten yerel kalkınmada hep öncülük yapmış bir şehir. İyi örnekler güzel bir şekilde devam ediyor” dedi.



“Konya’da böyle modern mekanlar görmek çok sevindirici”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Selçuklu’nun başkenti Konya’da Bilim Merkezi gibi güzel ve modern mekanlar görmenin çok sevindirici olduğunu dile getirerek, “Başkanımızı ve ekibini yürekten kutluyorum. Biz de Bursa Büyükşehir olarak Bilim ve Teknoloji Merkezi, geçen sene açılışını yaptığımız Havacılık Merkezi ile bu konuda mesafe almış şehirlerden bir tanesiyiz. Burada mükemmel bir ortam var. Konya Türkiye’nin 7. büyük ili. Ciddi bir öğrenci ve genç potansiyeli var. İnşallah gelişen Konya’nın, sanayileşen Konya’nın, yüksek teknolojiyi kendine altyapı oluşturan Konya’nın, bu tesis önemli bir eşiği olacaktır. Burada çok canlı bir ortam gördüm. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.



“Nereden bakarsınız Konya dört dörtlük bir şehir”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gönül belediyeciliğinin merkezlerinden birine geldiğini belirterek, “O açıdan Konya’da yaşayan dostlarımızı tebrik ediyorum. Her dönemde bizim felsefemize, belediyecilik anlayışımıza sahip çıkmak suretiyle hizmet alanında en büyük kazanımı sağlıyorlar. O açıdan şanslılar. Kayseri ve Konya kardeş şehir olarak yorumlanır. Biz de bunun bereketini yaşarız. Her geldiğimizde Konya’nın çok değiştiğini görüyoruz. Başkanımızı Selçuklu’dan tanıyoruz ama Büyükşehir döneminde de çok büyük projelerin hayata geçmeye başladığını ve Konya’nın ayrı bir çehre kazanımı sağladığını görüyoruz. Nereden bakarsınız Konya dört dörtlük bir şehir. Ama en önemlisi hizmet eden belediyecilik anlayışıyla halkıyla buluşan, gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini veren belediye başkanları onların en büyük şansları olsa gerek. Değerli başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Konya Türkiyemiz’in merkezinde bir inci”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Konya’yı daha da güzelleşmiş gördüklerini dile getirerek, “Buraya Hazreti Mevlana’nın o gönül güzelliği yansımış. Burada insanlar farklı bir duygu içinde. Gezdiğimiz eserler gerçekten bizi o kadar etkiledi ki farklı bir dünyaya ulaştığımızı gördük. Belediyecilik anlamında da çok güzel şeyler yapılmış, yapılmaya da devam ediyor. Yine Hazreti Mevlana’nın şehrinde olduğumuz hissini bütün damarlarımızda hissediyoruz. Bütün Konyalılara güzellikler diliyorum. İnanıyorum ki bundan sonra Konya, bu güzellikleri devam ederek, Türkiye'mizin merkezinde bir inci şehir, güzel bir şehir olmaya devam edecek” dedi.



“Şehir görmek isteyen varsa gelip Konya’yı görebilir”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, daha önce birkaç kez Konya’ya geldiğini ancak her gelişinde Konya’yı gelişmiş ve güzelleşmiş bir şehir olarak gördüğünü ifade ederek, “Ülkemizde şehir görmek isteyen varsa gelip Konya’yı görebilir. Hakikaten tarihi güzellikleriyle kadim şehir olması dolayısıyla Selçuklular, Osmanlılar ve Cumhuriyet döneminde çok önemli eserler yapılmış. Hakikaten dolaşınca insanın içi açılıyor. Bir şehir ancak böyle olabilir diyorsunuz. Yollarıyla, tarihi eserleriyle, yeni yapılan eserlerle birbirinden güzel bir görünüme sahip. Bugüne kadar görev yapan bütün belediye başkanlarımızı kutluyorum. AK Parti Konya’ya çok farklı güzellikler kazandırmış” şeklinde konuştu.



“Konya, şehircilik açısından Türkiye’nin önemli şehirlerinden”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, istiklalin öncü şehri Kahramanmaraş’tan Selçuklu ve Hazreti Mevlana şehri Konya’ya selam getirdiklerini kaydederek, “Her bir şehrimizin kendine özgü kapasitesi var, birikimi var. Konya da Hazreti Mevlana ve Selçuklu’nun başkenti olarak önemli ve kadim bir şehrimiz. Konya'mız gerçekten şehircilik açısından Türkiye’nin önemli şehirlerinden. Bugüne kadar görev yapmış bütün başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Konya’nın bu birliğini ve beraberliğini gördüğümüzde mutlu oluyoruz. Bu toplantılarımızda tecrübe paylaşımı açısından da bize son derece örnek oluyor. Bu vesileyle büyükşehir belediye başkanımıza ev sahipliği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Konya’yı Balıkesirliler olarak çok seviyoruz”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, Konya’nın Türklük için çok önemli bir şehir olduğuna dikkat çekerek, “Anadolu’daki ilk başkentimiz. Konya, çok güzel bir şehir. Kelebekler Vadisi ve Bilim Merkezi gibi gezdiğimiz diğer yerler modern hayatın getirdiği, olması gereken şeylerin yapılmış halleri. Ama bizi en çok etkileyen tarihimiz, ecdadımız buralarda Anadolu’yu bize mekan etmişler. Konya’yı Balıkesirliler olarak biz çok seviyoruz. Bizim de ecdadımız Karesi Beyliği’nden geliyor. Ama Selçuklu deyince akan sular durur. Yeni neslin bu kadim geçmişimizin bu kadar önemli bir unsuru olan şehrimizi her daim bilmesi, sahiplenmesi lazım” diye konuştu.

