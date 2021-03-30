Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

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Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde, mezarlık kapısının demir parmaklıklarına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra, Meydanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mezarlık kapısının demir parmaklıklarının arasına bir köpek sıkıştı. Çevredekiler durumu iftaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine mezarlığa gelen itfaiye ekipleri, parmaklıkları genişleterek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2021-03-30 15:24:20



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