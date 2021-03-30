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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SÜ’ye projeleriyle değer kazandıran öğretim elemanlarına teşekkür

İHA

SÜ’ye projeleriyle değer kazandıran öğretim elemanlarına teşekkür

Selçuk Üniversitesi’nde (SÜ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve AB Erasmus+ Programı kapsamında projeleri desteklenmeye değer görülen öğretim elemanlarına teşekkür belgesi verildi. Törende, öğretim elemanlarının isimlerine toprakla buluşturulan fidanların fotoğrafı da takdim edildi.
SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, senato salonunda düzenlenen teşekkür belgesi takdim töreninde, SÜ ailesi olarak öğretim elemanlarının elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduklarını söyledi. Bilimsel çalışma ve başarılara önem verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Metin Aksoy, “Başarılarınızla gururlanıyoruz, gurur duyuyoruz. Üniversite olarak çok teşekkür ediyoruz. Bilimsel çalışmalarınızla üniversitemiz daha iyi yerlere gelecek. Selçuk Üniversitesi hepimizin ortak paydası. Bu payda için birlikte ne kadar iyi hizmetler sunarsak daha fazla büyüyecek ve uluslararasılaşmış bir üniversite olarak çalışmalarını sürdürecektir. Bu anlamda, yönetim olarak hedefimiz; bilimsel çalışmalarınıza sonuna kadar destek vermek ve çalışmalarınızın önünde engeller varsa onları kaldırmak. Tabii ki üniversitenin birçok anlamda bugüne kadar başarıları oldu. 46. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bugünlerde, bundan sonra da bu başarıların devam edeceği inancındayım. ‘Selçuk Üniversitesi hak ettiği yerlere ulaşsın, daha iyi yerlere gelsin’ hedefindeyiz. Sizlerle çalışmaktan, aynı kampüsü paylaşmaktan mutlu ve gururluyuz. Tebrik ediyorum, Allah yar ve yardımcınız olsun” diye konuştu.
Konuşmanın ardından, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken ve Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat ile Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Kamil Beşoluk tarafından TÜBİTAK, TAGEM ve AB Erasmus+ Programı kapsamında projeleri desteklenen öğretim elemanlarına teşekkür belgesi verildi. TAGEM tarafından projeleri desteklenen SÜ Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Kurt, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Pırlak’a teşekkür belgesi takdim edildi. Sonrasında, TÜBİTAK tarafından projeleri desteklenmeye değer görülen Fen Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mustafa Yılmaz, Doç. Dr. Serdar Karakurt ile Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Maden ve Prof. Dr. Mahmut Ok’a teşekkür belgesi verildi. Tören, AB Erasmus+ Programı kapsamında projeleri desteklenen İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Gölcü, Teknoloji Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Kemal Tütüncü, Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü Personeli Öğr. Gör. Dr. Ömer Kavrar’a teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi.
Törende teşekkür belgeleriyle birlikte; başarı gösteren öğretim elemanları adına SÜ Alaeddin Keykubat Kampüsü’nde yer alan Afrin Şehitleri Ormanı’nda, toprakla buluşturulan fidanların fotoğrafı da takdim edildi.

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