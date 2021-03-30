Selçuklu Belediyesi’nden 11 yeni kütüphane

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında ilçeye kazandırdığı 11 yeni okul kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi. Selçuklu Belediyesi bu yatırımı ile birlikte bugüne kadar kütüphanelere 13 milyon TL yatırım yaptı.

Selçuklu Belediyesi eğitime verdiği katkıyı Kütüphaneler Haftasında açtığı 11 yeni okul kütüphanesi ile taçlandırdı. 11 okula yeni kütüphane kazandıran Selçuklu Belediyesi, kütüphanelerin açılışını gerçekleştirdi. Cemil Meriç Anadolu Lisesi’nde temsilen tüm kütüphaneler hizmete açıldı. Açılışa Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın yanı sıra Selçuklu Kaymakamlığı’na vekalet eden Meram Kaymakamı Resul Çelik, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Bünyesinde 9 halk, 1 çocuk ve 69 okul kütüphanesi ile toplamda 79 kütüphane bulunan Selçuklu Belediyesi, yeni hizmete açılan 11 kütüphane ile Selçuklu’ya 90 kütüphane kazandırdı. Bir millyon 540 bin TL’ye mal olan 11 kütüphane ile birlikte Selçuklu Belediyesi bugüne kadar kütüphanelere toplamda 13 milyon TL yatırım yaptı.



“Hedefimiz bütün okullarımızda kütüphane oluşturmak”

Eğitim ve kültüre yapılan yatırımların geleceğe yapılan yatırımlar olduğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bugün açılışını yapacağımız 11 okul kütüphanemiz ile ilçemizdeki kütüphane sayımızı 90’a, kitap sayımızı 551 bine, üye sayımızı da 156 bine yükseltmiş oluyoruz. 20212022 eğitimöğretim yılında ise 5 okul kütüphanemizi daha ilçemize kazandırmayı planlıyoruz. Hedefimiz ilçemizdeki bütün okullarımızda kütüphanelerin oluşturulmasını sağlayarak öğrencilerimize en geniş kültür imkanlarını sunabilmek. Gelecek nesillerimize bırakacağımız en anlamlı miraslarımız arasında yerini alacak olan, ülkemizi ve insanlığı daha ileriye, daha iyiye taşıyacak bilgilerin ve fikirlerin üretilmesinde önemli bir rol oynayacağına inandığımız kütüphanelerimizin Selçuklumuz için hayırlar getirmesini diliyor, bu kıymetli eserlerin vücut bulmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Okulların her geçen gün daha iyi imkanlara kavuştuğunu belirten Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, “Eğitimciler olarak bizler kitabın ve kütüphanenin okuma alışkanlığının kazanılmasında okuyan, düşünen, araştıran, üreten nesillerin yetişmesinde çok önemli katkıları olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından protokol mensupları, açılış kurdelesini keserek 11 yeni okul kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Başkan Pekyatırmacı ve protokol üyeleri kütüphaneyi gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

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