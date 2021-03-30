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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eriyen kar suları Beyşehir Gölü’nü besliyor

İHA

Eriyen kar suları Beyşehir Gölü’nü besliyor

Mart ayının son günlerinde rekor ölçüde kar yağışı alan Konya’nın Derebucak ilçesinde, dağ ve yüksek kesimlerden eriyen karlar, sularıyla Beyşehir Gölü’nü de besliyor. Eriyen kar sularının aktarıldığı Gembos derivasyon kanalı havadan görüntülendi.

Derebucak ilçesinde, güneşin yüzünü göstermesiyle dağ ve yüksek kesimlerden eriyen karların suları Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı’nda birikiyor. Barajda su doluluk oranı son yağışlarla gözle görülür şekilde yükselirken, biriken sular bu yıl yetersiz yağışlar sebebiyle su seviyesi beklenilen düzeye ulaşamayan Beyşehir Gölü’ne aktarılıyor. Derebucak Barajı’ndaki sular Gembos derivasyon kanalı ve tüneli sayesinde kilometrelerce ötedeki Beyşehir Gölü’ne ulaşıyor. Bu kapsamda, yıl boyunca Gembos derivasyonundan gelen sular Beyşehir Gölü’nü takviye ediyor. Derivasyon aracılığıyla Derebucak Barajı’ndan yılda ortalama Beyşehir’e 130 milyon metreküp su aktarılıyor. Bu miktar, yağışlara göre her yıl artıyor ya da daha az olabiliyor. Barajdaki sular, tarımsal sulama döneminde Gembos Ovası ile kanalın Beyşehir güzergahındaki ekili alanlarda da kullanılıyor.

Eriyen kar sularıyla beslenen Çamlık Mahallesi yolu üzerindeki Düden Şelalesi de ilçede güzel görüntüler oluşturuyor. Fotoğraf tutkunları, Düden Şelalesi'ndeki coşkulu su akışını yakından görebilmek için alana gidiyor. Öte yandan, yoğun kar yağışı sonrasında eriyen kar suları, Derebucak’ın Pınarbaşı Mahallesi’nde ekim yapılan ovanın büyük bölümünü de sular altında bıraktı.

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