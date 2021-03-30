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Hüyük’te kırmızı çizgiler farkındalık oluşturacak

İHA

Hüyük’te kırmızı çizgiler farkındalık oluşturacak

Konya’nın Hüyük ilçesinde, ışıksız yaya geçitlerine çizilen kırmızı çizgilerin sürücülerde farkındalık oluşturacağı bildirildi.
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medya hesabından duyurduğu “30 Mart’ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz” paylaşımının ardından Hüyük’te de belediye olarak bir çalışma başlattıklarını söyledi. Bu çerçevede, ilçe genelinde yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çizildiğini vurgulayan Başkan Çiğdem, “Yakından takip ettiğimiz bu çalışmayı ilçemizde de hayata geçiriyoruz. Kırmızı çizgi uygulaması, kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul yaya geçitlerine yaklaşan sürücülerin yavaşlayarak durmasını ve buradan geçmekte olan vatandaşların daha güvenli bir şekilde geçişine imkan sağlayacak. Bu anlamda yayalara ilk geçiş hakkını vermesi anlamında uygulamanın dikkat çekeceğine ve farkındalık oluşturacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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