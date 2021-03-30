Ereğli’de ’Yayalar Kımızı Çizgimiz" etkinliği düzenlendi

Konya’nın Ereğli ilçesinde, İçişleri Bakanlığı’nca yurt genelinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacıyla 20212023 yılı Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kamuoyuna tanıtılarak "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde etkinlik düzenlendi.

Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, siyasi partilerin temsilcileri, protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla, Yunus Emre Meydanı’nda yaya geçitleri başta olmak üzere birçok noktada "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" uygulaması yapıldı. Jandarma ve polis ekipleri yaya geçidi bulunan yerlerde sürücüleri durdurarak yayaların öncelik hakkı olduğunu hatırlatıp, bilgilendirici broşürlerden dağıttılar. Etkinlikte konuşan Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, kampanyanın geniş kitlelere duyurulması amacıyla bu faaliyetin düzenlendiğini belirterek, “20112021 yıllarını kapsayan Karayolları Trafik Güvenliği ve Stratejisi’nde önümüzdeki 10 yıl içerinde trafik kazalarına bağlı ölümlerin yüzde 50 oranında azaltılması hedeflenmişti. Konulan hedefle AB ortalamalarına yurt genelinde ulaşılmıştır. Fakat halen yaya trafik kazası ölümlerinin fazla olduğunu görüyoruz. Bugün 30 Mart itibariyle ülke genelinde 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla yayaların trafik güvenliğini artırıcı bir etkinlik düzenledik. Her bir canın bizler için değeri var. Tek bir hayat kaybına dahi tahammülümüz yok. Yıl içerisinde özellikle yaya geçitlerinde denetimlerimizi artıracağız. Son yıllarda yolların güvenliği yapılan çalışmalarla arttı. Kazalardaki en büyük sebep insan faktörü. Bu farkındalık faaliyetleriyle inşallah trafik kazalarını azaltmayı ümit ediyoruz” dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu da vatandaşların trafikte yaya önceliğine azami dikkati göstereceğine yürekten inandığını belirtti. Yunus Emre Meydanı’ndaki yaya geçitlerinde yapılan etkinlik, Ereğli’nin muhtelif kavşak noktalarında da devam etti. Kaymakam Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ve diğer protokol üyeleri yaya geçidinden karşıya geçerek farkındalık etkinliğini başlattılar ve kırmızı ışık işaretlemesine katıldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.