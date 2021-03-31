Kosovalı futbolcu Bytyqi: Konyaspor taraftarını çok seviyorum



Adem YILDIZ/KONYA,(DHA) İttifak Holding Konyaspor'un Kosovalı sol kanat oyuncusu Zymer Bytyqi, Konya'yı ve yeşil-beyazlı taraftarları çok sevdiğini söyledi.

Konyaspor bu sezon da YouTube kanalından "İzle-Uygula" programını başlatarak, oyuncularını taraftarla buluşturmayı hedefliyor. Programın ilk konuğu olan Kosovalı genç oyuncu Bytyqi, "Konya'da olmaktan çok mutluyum. Elbette şehri, insanlarını ve taraftarını çok seviyorum" dedi. Yeşil-beyazlı taraftarların kendisine 'Bay Asist' demesiyle ilgili de Zymer Bytyqi, "Şüphesiz bunları duymaktan dolayı çok memnunum. Bunu duyduğumda çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı. Konyaspor 'İzle-Uygula' programında genç oyuncuya da atışlar yaptırılarak o anları kayda aldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Zymer Bytyqi açıklama

Bytyqi'nin atışları

İzle-Uygula programı kapsamında değerlendirme



DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-03-31 10:37:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.