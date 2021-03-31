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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkanlar Alaaddin cephe sağlıklaştırma çalışmalarını inceledi

İHA

Başkanlar Alaaddin cephe sağlıklaştırma çalışmalarını inceledi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte Alaaddin Tepesi çevresindeki binalarda tarihi dokuya uygun olarak yürütülen dış cephe sağlıklaştırma çalışmalarını inceledi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Alaaddin Tepesi çevresinde devam eden dış cephe sağlıklaştırma çalışmalarını inceledi. Başkan Uğur İbrahim Altay, şehre gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlardan birisinin Alaaddin çevresi olduğunu belirterek, Konya’nın şu anda yürüttüğü en önemli işlerden birisinin Alaaddin Caddesi Cephe İyileştirme Projesi olduğunu ifade etti.

“Binaların mevcut yapıları Konya’yı temsil etmekten çok uzaktı”
Bölgenin Alaaddin Camisi, Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese ile Konya’nın en önemli turizm akslarından birisini oluşturduğunu kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, “Ama binaların mevcut yapıları, tabela kirliliği ve görüntü kirliliği ile artık Konya’yı temsil etmekten çok uzaktı. İlk etapta Kültürpark ve İnce Minare arasında bulunan 12 binanın cephe sağlıklaştırma işlemleri tamamlandı. Şu anda İnce Minareli Medrese’den başlayıp eski belediyeye kadar olan 40 binanın cephe iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah burası tamamlandığında Türkiye’nin en güzel sokak sağlıklaştırma, cephe iyileştirme projelerinden birisi olacak” dedi.

“Konya görkemli tarihine uygun bir caddeye kavuşmuş olacak”
Projeye katkılarından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a ve İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük’e teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Başkan Altay, “Tamamlandığında Konya, o görkemli tarihine uygun bir caddeye kavuşmuş olacak. Buradaki fiziki yapının iyileşmesiyle ticaretin canlanmasını, istihdamın artmasını amaçlıyoruz. İnşallah yılın ikinci yarısında burayı tamamlamak istiyoruz. Esnafımızı da en az rahatsız edecek şekilde bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmayla birlikte özellikle doğalgaz, elektrik, su ve kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerini de tekrar elden geçiriyoruz. Tamamlandığında zeminiyle, cephesiyle birlikte Konya, çok güzel bir caddeye kavuşmuş olacak. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin en iyi sokak sağlıklaştırma projesi Konya’da uygulanıyor”
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, İnce Minare bölgesinden Camlı Köşk’e kadar olan kısmın neredeyse bitmek üzere olduğunu kaydederek, “Alaaddin Tepesi’nin etrafı hiç olmadığı kadar görkemli, güzel olacak. Şunu iddialı şekilde söyleyebilirim: Türkiye’nin en iyi sokak sağlıklaştırma ve cephe rehabilitasyonu olarak örnek olarak gösterilen bir proje şu anda Konya’da uygulanıyor. Allah’ın izniyle Mevlana bölgesinden Alaaddin Tepesi’ne kadar olan bölgedeki bütün cepheler sağlıklaştırılmış olacak. Gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz burayı defalarca gezmek isteyecek. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız olmak üzere İlbank Genel Müdürümüze ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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