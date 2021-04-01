Kapağını açmak istedikleri düdüklü tencerenin patlamasıyla yaralandılar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Beyşehir ilçesinde Kezban A. (74) ve eşi Ali A. (82), yemek pişirdikten sonra kapağını açmaya çalıştıkları düdüklü tencerenin patlaması sonucu yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi 40816 Sokak'ta meydana geldi. Kezban A., düdüklü tencerede yemek pişirdikten sonra eşi Ali A. ile birlikte kapağını açmak istedi. Bu sırada çift, tencerede sıkışan havanın, kapak aniden açıldığında basınçla dışarı çıkması sonucu hafif yaralandı. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlileri, çifti ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavilerinin ardından Kezban A. ile eşi Ali A., taburcu edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Beyşehir Muhammed SIDAL

2021-04-01 12:24:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.