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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’dan ihracatta yeni bir rekor

İHA

Konya’dan ihracatta yeni bir rekor

Mart ayında Konya, ihracatını yüzde 69,5 artırarak 284 milyon dolar ihracat yaptı. En fazla ihracat yapan ilk on şehir arasında yer almaya devam eden Konya, Türkiye ihracatından aldığı payı yüzde 1.67’ye çıkarttı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), mart ayı ve ilk çeyrek ihracat rakamlarını açıkladı. Mart ayında Türkiye'nin ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 42,2'lik artışla, 18 milyar 985 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamı oldu. Ocak Mart döneminde 2020 yılındaki ilk çeyreğe göre yüzde 17,3'lik artışla 50 milyar 23 milyon dolarlık ihracatla da tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek rakamına imza atıldı. Konya 2021 ilk çeyreğinde de Türkiye ortalamasının üzerinde artış kaydetmeye devam etti. TİM’in açıklamış olduğu verilere göre Konya’nın Mart ayı ihracat rakamı 284.260.019 USD olarak gerçekleşti. Bu rakama göre Konya il bazında Mart ayında Türkiye ihracatındaki payını yüzde 1,67’ye çıkararak 10. sırada yer aldı. Konya’nın ihracatı 2021 yılının Şubat ayına göre de yüzde 33,57 oranında artış gösterdi. 2021 yılı ilk üç aylık ihracat rakamı da 700.570.584 USD oldu. 2021 yılı ilk çeyrek rakamı, 2020 yılının ilk üç aylık rakamına göre yüzde 36,38 arttı.

“2021 yılının tamamında hedefimiz 2,5 milyar dolar rakamını aşmaktır”
Mart ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya’nın 2021 yılı hedefinin 2,5 milyar doları aşmak olduğunu söyledi. Başkan Öztürk, “2020 yılında toplam 2,185 milyar USD’lik ihracat gerçekleştiren Konya, 2021’de hızlı ihracat artışına devam ediyor. Mart ayında 284 milyon dolar ihracatla şehrimiz tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşma başarısı göstermiştir. Türkiye ihracatından aldığı payı Mart’ta yüzde 1,67’ye çıkaran Konya en fazla ihracat yapan ilk on şehir arasında yer almaya da devam etmektedir. 2021’in Ocak Mart dönemini kapsayan ilk çeyrekte 700 milyon dolar rakamını aşan Konya, hızla hedeflerine ilerlemeye devam etmektedir. 2021 yılının tamamında hedefimiz 2,5 milyar dolar rakamını aşmaktır. 2020’de küresel salgın ile dünya ticaretinin yüzde 10 civarında düşmesine, ülkemizin ihracatının da yüzde 6,26 oranında azalmasına rağmen Konya yıllık ihracatını artırmayı başarmıştır. 2021 yılında da ilk çeyrekte büyük bir gayretle Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat artışımız devam etmektedir. Konya markasını dünyanın dört bir köşesine ulaştırmaya devam ederek şehrimizin ve ülkemizin büyümesine dış ticaretle katkı sağlayan tüm müteşebbislerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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