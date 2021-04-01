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Başkan Pekyatırmacı: "Otizm farkındalığı oluşturmaya devam edeceğiz"

İHA

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nın bilinirliğini arttırarak otizm farkındalığı oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Pekyatırmacı: "Otizm farkındalığı oluşturmaya devam edeceğiz"

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nın bilinirliğini arttırarak otizm farkındalığı oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Selçuklu Belediyesi olarak Türkiye'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'ni (SOBE) Konya'ya kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “SOBE kuruluşundan bu yana bir çok zorluklardan geçerek bugün hem fiziki yapısı, hem de eğitim kalitesi ile Türkiye'nin en önemli markalarından biri haline geldi" dedi.
Dünyada otizm tanısının hızla yaygınlaştığını ve her 54 çocuktan birinin otizmli olma riskiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Otizm farkındalık gerektiren bir sendrom. Aileler çocuklarını erken teşhis ile eğitim almalarını sağlayabilir ve çocuklarını sosyal hayata adapte edebilirler. Selçuklu Belediyesi olarak biz de otizmli bireylerin hayata katılabilmelerini sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplamda 21 bin metrekare üzerine kurulu olan ve otizmli çocuklarımızın sosyal hayata katılmaları için Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı Otizmli Bireyler Eğitim Merkezini Konyamıza kazandırdık. 2013 yılında otizmli bireyler için neler yapabiliriz düşüncesiyle başlayan süreçte SOBE'yi bugün Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline getirdik. Bu noktada hem Selçuk Üniversitesi hem de Necmettin Erbakan Üniversitemizle önemli çalışmalar yapıyoruz. Burada temel hedefimiz otizmli bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan toplum içinde yer almalarını sağlamak ve ailelerin üzerlerindeki yükü bir nebze olsun hafifletmek. Tüm bu çalışmaları sürdürürken otizm farkındalığını hem bireyler hem de kurumlar üzerinde oluşturuyoruz. Merkezimizi Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen ziyaretçilerimize, kamu kuruluşu ile vakıf temsilcilerine tanıtarak yeni projelere ilham kaynağı oluyoruz” diye konuştu.
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nün otizm konusunda toplumsal bilinç oluşturması temennisinde bulunan Başkan Pekyatırmacı, "Bugünün Türkiye'deki otizmli çocuklarımızın geleceği için yeni bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Bu anlamlı günde otizme dikkat çekmek için Selçuklumuzun sembollerinden olan SOBE'nin yanı sıra Selçuklu Belediyesi ve Konya Tropikal Kelebek Bahçesini de otizmin rengi olan maviye dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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