Konya protokolü eşlerinden özel öğrencilere ziyaret

Konya protokolünün eşleri Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin düzenlediği etkinlik kapsamında 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.

Özel öğrencilerle bir araya gelen protokol eşleri, Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulu’ndaki iş uygulama atölyeleri, ahşap, müzik, kazanım, el sanatları, spor, sera ve seramik sınıfları ile birlikte toplantı salonlarını gezerek, faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. Her öğrenciyle tek tek ilgilenen heyet, öğrencilerin derslerine de konuk oldu. Eğitim merkezlerinin yöneticileri ve öğretmenleriyle de bir araya gelen protokol eşleri sınıflardaki çalışmalarını takip ederek özel öğrencilerle sohbet etti. Heyet, Karatay Belediyesi tarafından Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulu’na kazandırılan ve örnek çalışmalara imza atılan okul serasını inceledi.



“Otizmli çocuklarımızı sevgi ve eğitimle topluma kazandırabiliriz”

Özel öğrencilerle buluşmalarına vesile olan Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisini çalışmalarından dolayı tebrik eden Konya Valisi Vahdettin Özkan’ın eşi Ruhan Özkan; otizmli çocukların toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmalarının tüm toplumu zenginleştirip güçlendireceğine dikkat çekti. Ruhan Özkan, “Otizmin bugün için bilinen tek tedavisi özel eğitimdir. Fark edilip destekleyici politikalarla eğitilmiş olan otizmli bireylerimizin hayatlarında büyük farklar oluşturabiliriz. Sevgi ve eğitimle harmanladığımız çocuklarımızı sağlıklı gelişim gösteren akranları ile birlikte aynı okulda okuyacak seviye getirmek mümkün olabilmektedir. Özel eğitim uygulama merkezlerimiz, özel çocuklarımızın topluma kazandırılması için büyük bir özveri ile çalışmaktalar. Ülkemizde özel öğrencilerimizin sosyal, ekonomik, kültürel hayata katılmasına ilişkin yapılan çalışmalar her geçen gün daha iyiye gidiyor. Konya’da da bunun yansımalarını görüyoruz. Bizler de bu bilinçle özel yavrularıma destek olmaya devam edeceğiz. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde kıymetli yavrularımız ve ailelerine saygı ve sevgilerimi iletiyorum” dedi.



“Karatay kent konseyi olarak her zaman otizmli bireylerin yanındayız”

Otizme farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yapan Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit; “Unutmayalım ki bu çocuklarımız, yürekleri merhamet duygusu ile dolu, doğrudan ve doğruluktan şaşmayan, karşılıksız ve safça seven, en önemlisi de sevilmeyi gerçekten hak eden bireylerdir. Onların yaşama olan bağlılıklarında, içten gülüşlerinde ve sınırsızca sundukları sevgilerinde insan olarak yaşamın bizlerden neler beklediğini görür; hayatımızın ne kadar anlamlı olduğunu hatırlarız. Tüm öğrencilerimizin olduğu gibi otizmli öğrencilerimizin de toplumda bir birey olarak yerlerini almaları, kendilerini tanımaları ve yeteneklerini keşfetmeleri için gerekli eğitimi alarak donanımlı bireyler olarak yetişmeleri en önemli arzumuzdur. Bütün otizmli çocuklarımızın aileleri başta olmak üzere öğretmenleri de büyük fedakârlık gösteriyorlar. Çocuklarına ve öğrencilerine sevgi ve aşkla bağlılar. Bu bağ sıradan bir bağ değil gönül bağıdır. Gönül dünyamızın aynaları olan evlatlarımız aileleri için, öğretmenleri için ve bizler için kıyaslanamayacak değerdir. Ailelerimize ve öğretmenlerimize otizmli bireylerin topluma kazandırma noktasında gösterdikleri çaba ve fedakârlıkları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizler Karatay Belediyesi Kent Konseyi olarak öğrencilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isteriz” diye konuştu.



“Hasan Başkanımız 6 yıllık hayalimizi gerçekleştirdi”

Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Hüsnü Nallı ise her konuda kendilerinden desteklerini esirgemeyen ve 6 yıllık hayallerini gerçekleştirerek okula serayı kazandıran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya, Konya protokol eşlerine ve 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla programın öncüsü olan Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi’ne teşekkür etti.

Okuldaki faaliyetleri hakkında bilgi veren Okul Müdürü Hüsnü Nallı, “Kurumumuzda özellikle orta ile ağır zihinsel engelli otizmli çocuklarımız eğitim görüyor. Çocuklarımızı, öz bakım ve sosyal beceriler kazandırmaya çalışarak hayata hazırlıyoruz. Okuldaki farklı atölyelerde mesleki açıdan verilen eğitimle de okulu bitiren öğrencilerimizin iş hayatına atılabilmeleri için onlara iş becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. Okulumuzdaki atölyelerimiz ve seramızla; çocuklarımız, bitki yetiştirmeyi öğrenip, peyzajla ilgili bir yerde çalışabilsin, mesleğini edinsin, parasını kazansın istiyoruz. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan Konya Protokolüne ve Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi’ne teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda gerçekleştirilen programa Konya Valisi Vahdettin Özkan’ın eşi Ruhan Özkan, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Fidan Yüksel’in eşi Pelin Yüksel, İl Jandarma Komutanı Şakir Uslu’nun eşi Huriye Uslu, Konya Büyükşehir Belediye Uğur İbrahim Altay’ın Ayşe Altay, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz’ın eşi Şule Solmaz, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar’ın eşi Meryem Parlar, İl Emniyet Müdürü’nün eşi Mustafa Aydın’ın eşi Gökşen Aydın, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın eşi Şerife Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un eşi Feyza Kavuş, Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit ve Kadın Meclisi Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.