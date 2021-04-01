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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlenmek istediği kız verilmeyince hem kendini hem kızın dedesini vurdu

İHA

Evlenmek istediği kız verilmeyince hem kendini hem kızın dedesini vurdu

Konya’da evlenmek istediği kızın kendisine verilmemesi üzerine çılgına dönen 23 yaşındaki bir genç, tabancayla açtığı ateş sonucu kızın dedesini ve yaşanan boğuşma sırasında kendisini vurarak yaraladı.
Olay, 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kırbaşı Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir hafta önce ailesi ile birlikte sevdiği kızı istemeye giden M.Ö.'nün (23), olumsuz cevap aldığı aileyi tehdit etmeye başladığı iddia edildi. Aileyi tehdit etmeyi sürdüren M.Ö., dün akşam saatlerinde gittiği sevdiği kızın evini kurşunlayıp kaçtı. Bugün tekrar sevdiği kızın evinin önüne gelen M.Ö., eve yine ateş etmeye başladı. Bu sırada açılan ateş sonucu kızın dedesi O.G. (77) ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Kendisine çevredekilerin ve kızın akrabalarının müdahale etmesi üzerine yaşanan arbedede M.Ö., bu kez de kendisini bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kan kaybeden yaralı M.Ö. ve O.G. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından farklı hastanelere kaldırarak tedavi altına alındı.
Kızın babaannesi Hacer Ö., “Akşam gelmiş, kapıya vurmuş. Pencereye kurşun sıktı biz yine şikayetçi olmadık. Baktım biraz önce kapıya yine geldi. Oğlum belanı bulma git evine dedik 'ben konuşacağım' dedi. Amcası da buradaydı. Amcası boğazını tuttu buraya geldiler kan da orada. Diğer yaralanan kızın dedesi, babası yok” ifadelerini kullandı.
Polis ekipleri, yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından olay yerinde incelemelerde bulundu.

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