Konya'da uyuşturucu ticaretine 12 tutuklama

Lenfoma ile mücadele eden oyuncudan açıklama

Tünel inşaatında bulundu... "Avrupa'da böyle bir yer yok"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik 29 Mart günü operasyon düzenledi. Özel harekat polisleri eşliğinde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada satışa hazır paketler halinde 89 gram eroin, 33 gram metamfetamin, 705 sentetik hap, 10 gram sentetik kannabinoid ile 7 silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sorgulamalarının ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrolle, 1'i de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2021-04-02 12:40:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.