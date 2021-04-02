Göç yolundaki leyleklerin 'kanal' molası 

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Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da göç yolculuğundaki leylekler, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (KOSKİ) atık su arıtma tesislerindeki kanala indi.

'Baharın müjdecisi' leylekler, göç yolculukları sırasında, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KOSKİ'nin atık su arıtma tesislerindeki kanala indi. Leylekler, kanalda görsel güzellik oluşturdu. DHA-Genel Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-04-02 13:26:14



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