Akşehir’de üreticilere ceviz fidanı dağıtıldı

Konya ve kırsalında tarıma ve tarım üreticisine desteğini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir’deki çiftçilere sertifikalı ceviz fidanı dağıttı.

Akşehir Belediyesi fidanlığında gerçekleştirilen sertifikalı ceviz fidanı dağıtımı etkinliğine Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’da katıldı. Konya Büyükşehir Belediyesince yapılan fidan dağıtımının hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Akkaya, “İnşallah çiftçilerimize bu fidanların bereket getirmesini, güzel mahsullere, güzel kazançlara vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle de bu desteği sağlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Beye de Akşehirli çiftçilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

2020 yılında Konya genelinde çiftçilere ceviz, elma, asma, ahududu ve böğürtlen olmak üzere yaklaşık 55 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında da yine 55 bin adet fide ve fidan desteklemesi yapıyor. Mart ayında başlayan destekler Nisan ayının sonunda kadar devam edecek.

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