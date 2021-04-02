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Bakan Dönmez: Dünyanın en büyük güneş santrali, enerji üretimine başladı (2)

DHA

Bakan Dönmez: Dünyanın en büyük güneş santrali, enerji üretimine başladı (2)


'KONYA, HER SEÇİMDE EN YÜKSEK OY DESTEĞİNİ VERDİ' 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Konya'daki programında, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, Konya'nın seçimlerde AK Parti'ye en büyük desteği veren illerden olduğunu belirterek, ''Bugüne kadar, partimizin kurulduğu tarihten bu yana, hemen her seçimde en yüksek oy desteğini, gönül desteğini vermiş bir ildeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bugüne kadar yapmış olduğu bu kutlu yolculukta onu hiç yalnız bırakmadınız, hep destek oldunuz. Hem fiili hem kalbi dualarınızla da bunu her zaman gösterdiniz. O açıdan biz de memnuniyetimizi ifade etmek ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın size selam ve saygılarını iletmek isteriz" dedi.  
'18-20 YIL ÖNCE 5 BÜYÜKŞEHİRDE DOĞAL GAZ VARDI'
81 ilin tamamında, ilçe ve beldelerde de doğal gaz kullanımı olduğunu hatırlatan Bakan Dönmez, "Gönülden gönle konuşan, ´Ne olursan ol, yine gel´ diyen ve herkesi kucaklayan Konya´yı bu anlamda iyi değerlendirmek durumundayız. Biz vatandaşımızın karanlıkta, soğukta yolda kalmaması için gece gündüz çalışan bir bakanlığın temsilcileriyiz. O açıdan biz de buradan esinlenerek diyoruz ki kim ne olursa olsun, ister bizim siyasi görüşümüzden isterse değil bu hizmetleri ayağına götürmek bizim boynumuzun borcudur. Nitekim bugün 81 ilin tamamında doğal gaz var. Yine bugün 591 yerleşim yerinde yani ilçe, belde anlamında söylüyorum, doğal gaz kullanılıyor. Bundan 18-20 yıl önce sadece 5 büyükşehrimizde, oralara bağlı 50 ilçemizde doğal gaz varken ve abone de sınırlı sayıdayken, bugün Edirne´den Hakkari´ye kadar Cumhurbaşkanı'mızın 'batıda ne varsa doğuda o olacak, güneyde ne varsa kuzeyde o olacak' direktifi ve vizyonu çerçevesinde bu hizmetleri, bu yatırımları götürdük. Bundan sonra da götürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. 
'HER TÜKETİCİ, ENERJİ ÜRETİCİSİ OLMA POTANSİYELİNE SAHİP'
Enerji kaynaklarının kullanımına da değinen Bakan Dönmez, evlerin çatısında güneş panelleriyle elektrik üretilebileceğini dile getirerek, "Küçük ölçekli yatırımcılarımız için yaptığımız ihalelerimiz var. Artık bugün yeni anlayışla her tüketicimiz, bir enerji üreticisi olma potansiyeline sahip. Böyle bir fırsatı önlerine sunmuş bulunmaktayız. Yani çatınıza nasıl daha önce güneş ısıtma sistemleri kurarak, sıcak su üretiyorsanız aynı mantıkla güneş panelleri kurarak, elektriğinizi üretebilecek varsa öncelikle kendi ihtiyacınızı fazla üretirseniz de şebekeye vermek, satmak suretiyle gelir elde etme imkanını sizlere sağlamış olacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-04-02 17:01:44

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