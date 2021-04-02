Yol kenarında ölü bulunan Buket, son yolculuğuna uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yol kenarında ölü bulunan Buket, son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Yol kenarında ölü bulunan Buket, son yolculuğuna uğurlandı


Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı ve dün yol kenarındaki boş arazide başından vurulmuş halde cansız bedeni bulunan Bahriye Buket İlhan'ın (20), cenazesi gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Şüphe üzerine gözaltına alınan, olay sırasında genç kızın yanında bulunan ve erkek arkadaşı olduğu belirtilen Batuhan B. ile olayın ardından yardım istediği arkadaşı Serkan Ş. ile babası Abdullah Ş.'nin sorgusu sürüyor. 
Olay, dün saat 03.30 sıralarında, Hortu Mahallesi Kuzukuyu yolu Hortu Mezarlığı yakınında meydana geldi. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Bahriye Buket İlhan, yol kenarındaki boş arazide başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. İlhan'ın cenazesi Meram Tıp Fakültesi'nde yapılan otopsinin ardından bugün Ereğli İlçesi Üçgöz Mahallesindeki mezarlığa defnedildi. Annesi Sema İlhan'ın ise güçlükle ayakta durabildiği görüldü. 
Gözaltına alınan ve sorgusu devam eden şüphelilerden Batuhan B., genç kızın intihar ettiğini öne sürerek, ''Ben ve Buket, araçla birlikte mezarlığın karşısındaki boş araziye gittik. Buket orada intihar edeceğini söyleyip, çantasından çıkardığı tabancayı başına dayayıp, ateş etti. Buket, kanlar içinde yere yığıldıktan sonra tabancayı alıp, ben de intihar etmek istedim sonra panikleyip, arkadaşım Serkan Ş.'yi aradım. Serkan, babası Abdullah Ş. ile birlikte geldi. Tabancayı onlara vermiştim. Saklamışlar'' dedi. 
Jandarma ekipleri, sosyal medya hesabından  ''Bu hayata tutunmak için çok çaba sarf ettim. Kim ne derse desin çok uğraştım. Yeniden sevebilmek, sevilmek için uğraştım ama elimden geleni yaptım. Ben başaramadım yapamadım. Ama umarım siz yaparsınız. Bu hayat bana çok ağır geldi. Taşıyamayacağım yükleri verdi. Yapamam dedim, yap dedi. Beni seven, yanımda olan herkesten özür dilerim. Ağladığım için kızdınız, küstüğüm için kızdınız ama bilin ki hepsi yardım çığlığıydı siz duymadınız. Annem, en çok senden özür dilerim, ne olur beni affet ama ben dayanamadım. Bu yaşıma kadar getirdin. Eğer sen olmasaydın bu kadar durmazdım. Hakkınızı helal edin. Hepinizi çok seviyorum, affedin. Dip not: Mezar taşıma 'Bu ilk ölüşüm değil' yazın. Vasiyetim olsun. Hepinizi çok sevdim. Biraz iyi kafayla yazdım aldırmayın''  paylaşımda bulunan genç kızın intihar veya cinayete kurban mı gittiğini araştırıyor.  DHA-Genel Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA
2021-04-02 19:40:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaspor'da 4 oyuncunun tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor'da 4 oyuncunun tedavisi sürüyor
İş merkezindeki cinayette 3 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER İş merkezindeki cinayette 3 şüpheli adliyede
Otizmli bireyler ve aileleri bir gün değil her gün anlayış bekliyor
YEREL HABERLER Otizmli bireyler ve aileleri bir gün değil her gün ...
Bakan Dönmez: Dünyanın en büyük güneş santrali, enerji üretimine başladı (2)
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Dünyanın en büyük güneş santrali, ...
Bakan Dönmez: "Konya'da 1000 megavatlık tesisin yapımına başladık"
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: "Konya'da 1000 megavatlık tesisin ...
Bakan Dönmez: Dünyanın en büyük güneş santrali enerji üretimine başladı
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Dünyanın en büyük güneş santrali enerji ...
Akşehir’de üreticilere ceviz fidanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Akşehir’de üreticilere ceviz fidanı dağıtıldı
Bakan Dönmez: “Elektrik ve doğal gazda yatırım hedefimiz 612 milyon lira”
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: “Elektrik ve doğal gazda yatırım ...
Başkan Kavuş özel öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Kavuş özel öğrencilerle buluştu
Göç yolundaki leyleklerin 'kanal' molası 
YEREL HABERLER Göç yolundaki leyleklerin 'kanal' molası 
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama
Konya'da uyuşturucu ticaretine 12 tutuklama
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu ticaretine 12 tutuklama
Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 yaralı
Başkan Altay yeni il kültür ve turizm müdürlüğü binasını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Altay yeni il kültür ve turizm müdürlüğü ...
Konyaa'da pikapla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konyaa'da pikapla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kayıp genç kız başından vurulmuş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp genç kız başından vurulmuş halde ölü bulundu
Konyaspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Konyaspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını ...
Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı (2)
YEREL HABERLER Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' ...
Evlenmek istediği kız verilmeyince hem kendini hem kızın dedesini vurdu
YEREL HABERLER Evlenmek istediği kız verilmeyince hem kendini hem ...
Akşener: Bahçeli'yi evinde dinlenmeye davet ediyorum (2)
YEREL HABERLER Akşener: Bahçeli'yi evinde dinlenmeye davet ediyorum ...
Eşini ve kızını haşlayan kocanın avukatından 'velayet senaryosu' iddiası
YEREL HABERLER Eşini ve kızını haşlayan kocanın avukatından 'velayet ...
Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' ...
Gözaltına alındığında şarkı söyleyen abla cinayeti sanığına müebbet hapis
YEREL HABERLER Gözaltına alındığında şarkı söyleyen abla cinayeti ...
Konya protokolü eşlerinden özel öğrencilere ziyaret
YEREL HABERLER Konya protokolü eşlerinden özel öğrencilere ziyaret