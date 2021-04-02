İş merkezindeki cinayette 3 şüpheli adliyede (2)

Tünel inşaatında bulundu... "Avrupa'da böyle bir yer yok"

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TUTUKLANDILAR

Konya'da, müzisyen Süleyman Yıldız'ı (40) gönül ilişkisi olduğu akrabaları D.K.'den ayrılması için konuştukları ofiste tabancayla vurup, öldüren Sinan G. (25) ile olaya karıştığı öne sürülen ağabeyi Hakan G. (28) ve arkadaşı Galip D. sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya KONYA, (DHA)

2021-04-02 22:58:13



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