KTO Karatay Üniversitesi, Kariyer Fuarı’na hazır

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi’nde geleneksel hale gelen Kariyer Fuarı, bu yıl da birçok sektörden duayen isimlerin katılımlarıyla 0509 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

KTO Karatay Üniversitesi, bölgenin en büyük Dijital Kariyer Fuarı’na ev sahipliği yapacak. KTO Karatay Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Sportif Faaliyetler Direktörlüğü Kariyer Gelişim ve Mezun İlişkileri Ofisi tarafından “İş Hayatında Çıkmak da Düşmek de Paraşütle” mottosuyla düzenlenen çevrimiçi gerçekleştirilecek “Paraşüt Kariyer Fuarı” beş gün sürecek. Fuarda, 42 konuğun katılım sağlayacağı oturumlar ve 10 farklı atölye bulunuyor. Fuarın ilk gününde, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk de konuk olacak. Birçok önemli markanın katılacağı fuarda, KTO Karataylı öğrenci ve mezunlar farklı sektörlerden ünlü isimlerle çevrimiçi olarak buluşma fırsatı yakalayacak ve farklı alanlarda yetkin kişilerden kariyer basamaklarında örnek olacak tavsiyeleri dinleyebilecek. Fuara ayrıca lise öğrencileri, üniversite adayları ve veliler de katılım sağlayabilecek. Dijital Paraşüt Kariyer Fuarı’na katılım sağlayanlar, sektörün öncü isimleri ile tanışma, önemli iş bağlantıları oluşturma şansına erişecekler ve sektördeki öncü firmalar ile buluşarak, iş ve staj bulma süreçlerine ve istihdamlarına katkı sağlayacaklar. Ayrıca yapılacak olan atölyeler, seminer, eğitim, vaka analizleri ve çevrimiçi mülakatlarla adeta kariyer simülasyonu yaşayacaklar.



Paraşüt Kariyer Fuarı, YKS özel oturumu ile aday öğrencilere sesleniyor

Paraşüt Kariyer Fuarı’nın son günü olan 9 Nisan Cuma günü saat 20.00’de ise YKS öğrencilerine özel bir oturum bulunuyor. “Domatesler Acele Etmez YKS Özel Oturumu’nda namıdiğer mandıra filozofu Müfit Can Saçıntı, KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Oktay Altun ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Şerife Özkan Nesimioğlu üniversite adayları ve velileriyle buluşacak. Geleceğin mesleklerini önemli akademisyenlerden dinleyecek olan üniversite adayı öğrenciler, meslek ve alan seçimleri konusunda yol haritalarını çizme fırsatı yakalayacaklar.



Binlerce öğrenciye iş dünyasıyla bağlantı kurma fırsatı

Sadece öğrencilerin kariyerine değil, katılımcı firmaların nitelikli eleman istihdamına da büyük katkı sağlayacak etkinliğe lise ve üniversite öğrencilerinin yoğun katılımı bekleniyor. 2019 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde İç Anadolu Kariyer Fuarı’na ev sahipliği yapan ve firmalar ile öğrenciler arasında etkili bir köprü kuran KTO Karatay Üniversitesi Kariyer Gelişim ve Mezun İlişkileri Ofisi, bünyesinde yürüttüğü Paraşüt Projesi, Sektör Danışmanlığı Projesi, Hukukta Gözlem Projesi, İşi Yerinde Gözle Projesi, Asistan Öğrenci Projesi ve Lisansüstü Yardımcı Asistanlık uygulamaları ile de öğrencilerin kariyerlerine mezuniyet öncesi iş hayatına atılmadan yön veriyor.

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