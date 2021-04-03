Konya'da kısıtlama sessizliği

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA´da işlek caddeler ve meydanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.
Sağlık Bakanlığı´nın risk haritasına göre 'çok yüksek riskli' iller arasındaki Konya'da, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü hafta içi yoğun olan cadde ve meydanlar, boş kaldı. Kentin birçok noktasında denetimlerini sürdüren polis ekipleri de trafikteki araçları durdurarak, sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti. Sokağa çıkma serbestliği bulunmayanlara ise cezai işlem uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-04-03 16:07:48
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.