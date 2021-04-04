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Konya'da 'online spor' uygulaması

DHA

Konya'da 'online spor' uygulaması


Adem YILDIZ/ KONYA (DHA)KONYA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs sürecinde spor yapma imkanı bulamayanlar için 'online spor' uygulamasını hayata geçirdi. Uzman 24 spor eğitmeni, 4 doğum pilates uzmanı, 7 diyetisyen eşliğinde başta Konya olmak üzere Türkiye geneli, Almanya, Rusya ve Gürcistan gibi ülkelerden çok sayıda sporsever ücretsiz olarak online spor hizmetlerinden yararlanıyor.
Koronavirüs pandemisi dünyada 7´den 70´e herkesi olumsuz etkiledi. Pandemi sürecinde uygulanan tedbirler ve yasaklar sonucunda spor salonlarına gidilemedi. Tüm bu süreçte, spor yapma imkanı bulamayanlar için Konya Büyükşehir Belediyesi 'online spor' eğitimi başlattı. 
Sporseverlere sağlıklı yaşamın kapılarını aralayan uygulamaya yurt içinden ve yurt dışından ilgi gösteren üyeler, kendilerine ücretsiz gönderilen spor aletleriyle hem spor yapıyor hem de kişiye özel diyetisyen hizmetiyle sağlıklı yaşamın keyfini çıkarıyor.
YURT İÇİNDEN VE YURT DIŞINDAN ÜYELER KATILIYOR
Başta Konya merkez ve ilçeleri olmak üzere Türkiye geneli ile Almanya, Rusya, Gürcistan gibi ülkelerden çok sayıda sporsever online spor eğitimine katılıyor. Belediyenin geliştirdiği uygulamada eğitmenler, tüm üyeleri görürken, üyeler ise birbirini görmeden sadece eğitmeni görerek sporlarını yapıyor. Eğitimler, internet üzerinden alanlarında uzman 24 spor eğitmeni, 4 doğum pilates eğitmeni ve 7 diyetisyenle yürütülüyor. Ders grupları, vücut kitle indeksine ve yaşa göre ayrılarak, kişilerin ihtiyaçlarına göre oluşturuluyor.
2 BİN 500 KİŞİ KATILIYOR
Pandemi sürecinin en önemli problemlerinden birinin kapalı ve hareketsiz kalmak olduğunu kaydeden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bu problemi çözmek için Konya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm Türkiye´de internet üzerinden bir spor programı başlattık. Programımıza 2 bin 500 kişi katılıyor. Spor malzemelerinin tamamını Büyükşehir Belediyesi olarak gönderdik ve online olarak Türkiye´nin her yerinden katılımcılar, hocalarımız eşliğinde spor yapma imkanı buluyor" dedi.
RANDEVULU DİYETİSYEN HİZMETİ VE HAMİLE SEANSLARI
Türkiye´nin en kapsamlı spor uygulamasında, üyelere spor eğitimlerinin yanında diyetisyen hizmeti de veriliyor. Randevulu olarak kişiye özel verilen diyetisyen hizmeti de Türkiye´de ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Yine Türkiye´de ilk olarak gerçekleştirilen hamile seansları ile de katılan anne adaylarının rahat bir hamilelik ve doğum süreci geçirmesine olanak sağlanıyor.
DERS EKİPMANLARI BÜYÜKŞEHİR´DEN
Konya Büyükşehir Belediyesi, online spor eğitimine katılan bütün üyelere; pilates topu, matt (pilates minderi) ve direnç bandından oluşan pilates seti gibi ders ekipmanlarını hediye olarak gönderiyor. Kayıtların www.sporkonya.com.tr adresinden alınan programda kadınerkek ayrı olmak üzere; 11´er kişilik gruplarda, 40´ar dakikalık seans dilimleriyle haftanın her günü 09.0021.40 saatleri arasında katılmak isteyen herkese hizmet veriliyor.
 DHA-Genel Türkiye-Konya Adem YILDIZ
2021-04-04 10:51:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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