'Çok yüksek riskli' Konya'da, polis denetimlerini artırdı

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Adem YILDIZ/KONYA, (DHA) KONYA'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimler artırıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladı risk haritasına göre, 'çok yüksek riskli' iller arasındaki 'kırmızı' kategoride yer alan Konya'da, polis, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda kontrol noklarını artırdı. Denetimler kapsamında ekipler, sürücülerin izin belgelerini ve kimliklerini inceledi. Sokaklarda ise sessizlik hakim oldu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-04-04 15:10:12



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