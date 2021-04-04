Bağlantı noktasındaki Kulu Makası, kısıtlamada sakin



Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- TÜRKİYE'nin geçiş güzergahlarından biri olan, Ankara, Konya ve Aksaray'ı çevrelerindeki illerle bağlayan Kulu Makası mevkiinde, kısıtlamada sessizlik hakim oldu.

İç Anadolu Bölgesi'nin en önemli bağlantı yolu olan özellikle Ankara'yı, Konya, Aksaray, Niğde, Adana ve bölgesindeki illerle, Konya ile Kırıkkale'yi de çevresindeki illere bağlayan yolun kesiştiği Kulu Makası mevkiinden günde binlerce araç geçiyor. Ancak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yolda sessizlik hakim oldu. Dün ve bugün yoldan çoğunlukla TIR ve kamyonlar geçti. DHA-Genel Türkiye-Konya Mehmet YILMAZ

2021-04-04 15:47:12



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