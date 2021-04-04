Eğlence mekanında kanepe ve dolaba saklanırken yakalandılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğlence mekanında kanepe ve dolaba saklanırken yakalandılar

DHA

Eğlence mekanında kanepe ve dolaba saklanırken yakalandılar


Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken hizmet verdiği belirlenen 5 alkollü eğlence mekanı ve kumarhaneye dönüştürülen iş yerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda mekanlardan birinde polisten kaçmaya çalışan bazı kişiler, kanepe altına ve mutfak dolabına saklandı. Yakalanan 203 kişiye toplam 1 milyon 278 bin 900 TL ceza uygulandı. 
Koronavirüs risk haritasına göre kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Konya'da, polis tedbirler kapsamındaki denetimlerini artırdı. Polis, dün gece kapalı olması gerekirken açık olan ve daha önceden mühürlenen eğlence mekanının yine açık olduğunu tespit etti. Bunun üzerine 5 alkollü eğlence mekanına operasyon düzenledi. Mekanlardan birinde polisin geldiği görenlerden bazıları kanepe altına ve mutfak dolabına saklandı. Polis, ayrıca kumarhaneye dönüştürülen bir iş yerine de operasyon düzenledi. İş yerindeki tombala makinesi, kamera, televizyon, kart ve pullara el konuldu.
Eğlence mekanlarındaki 176 kişi ile kumarhaneye dönüştürülen iş yerindeki 27 kişi ile toplam 203 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafeyi' ihlalden 1 milyon 278 bin 900 TL ceza uygulandı. Kumarhane ve eğlence mekanı sahipleri hakkında ise 'Mühür bozma ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak´ suçlarından  adli işlem başlatıldı.   DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ
2021-04-04 17:05:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eğlence mekanı baskınında 2 kişi tezgah dolabından ve koltuk kasasından çıktı Konya'da korona virüs denetimleri kapsamında 5 eğlence mekanına düzenlenen baskında 2 kişi tezgah dolabına ve koltuk kasasına saklanmış halde bulundu
YEREL HABERLER Eğlence mekanı baskınında 2 kişi tezgah dolabından ve ...
Bağlantı noktasındaki Kulu Makası, kısıtlamada sakin
YEREL HABERLER Bağlantı noktasındaki Kulu Makası, kısıtlamada sakin
'Çok yüksek riskli' Konya'da, polis denetimlerini artırdı
YEREL HABERLER 'Çok yüksek riskli' Konya'da, polis denetimlerini ...
Milet Bahçesi Konya’nın yeni cazibe alanı olacak
YEREL HABERLER Milet Bahçesi Konya’nın yeni cazibe alanı olacak
Sınava geç kalan öğrencinin yardımına polis yetişti
YEREL HABERLER Sınava geç kalan öğrencinin yardımına polis yetişti
Konya'da 'online spor' uygulaması
YEREL HABERLER Konya'da 'online spor' uygulaması
Başkan Kılca, yapımı süren proje ve yatırımları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kılca, yapımı süren proje ve yatırımları ...
Konya’da online kişiye özel spor eğitimi
YEREL HABERLER Konya’da online kişiye özel spor eğitimi
Acıgöl’de su seviyesi düşüyor çatlaklar oluşuyor Su seviyesinin azalmasıyla Acıgöl’ün çevresinde oluşan tufa ve çatlaklar etkileyici görüntüler oluşturuyor Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık: “Acıgöl, Meke Gölü’ne dönmez, daha uzun yıllar kalabileceğini öngörüyoruz" "Acıgöl’ün Meke’ye dönmemesi için Karapınar özelinde değil bölge genelinde bir şeyler yapmak lazım"
YEREL HABERLER Acıgöl’de su seviyesi düşüyor çatlaklar oluşuyor Su ...
Buket'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyede (2)
YEREL HABERLER Buket'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi ...
Kısıtlamada, kafenin gizli bölümünde okey oynayıp, nargile içerken yakalandılar
YEREL HABERLER Kısıtlamada, kafenin gizli bölümünde okey oynayıp, ...
Başından vurulmuş bulunan genç kızın soruşturmasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Başından vurulmuş bulunan genç kızın soruşturmasında ...
Konya'da motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Konya'da kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER Konya'da kısıtlama sessizliği
Uyuşturucu satıcıları 2 aylık takiple yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcıları 2 aylık takiple yakalandı
Konya Polisi kısıtlama denetimlerine ara vermiyor
YEREL HABERLER Konya Polisi kısıtlama denetimlerine ara vermiyor
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Konya’da narkotik ekipleri 8 bin 111 uyuşturucu hap ele geçirdi
YEREL HABERLER Konya’da narkotik ekipleri 8 bin 111 uyuşturucu hap ...
Konya’da kafenin gizli bölmesinde 39 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Konya’da kafenin gizli bölmesinde 39 kişi yakalandı
Buket´in ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyede
YEREL HABERLER Buket´in ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi ...
Konya'da ayakkabı imalathanesinde yangın
YEREL HABERLER Konya'da ayakkabı imalathanesinde yangın
Selçuklu'nun sembol binaları otizm için mavi oldu
YEREL HABERLER Selçuklu'nun sembol binaları otizm için mavi oldu
KTO Karatay Üniversitesi, Kariyer Fuarı’na hazır
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesi, Kariyer Fuarı’na hazır
İş merkezindeki cinayette 3 şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER İş merkezindeki cinayette 3 şüpheli adliyede (2)