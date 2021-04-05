Konya Şeker’de kan bağışı kampanyası devam ediyor

Konya Şeker’de PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'un önderliğinde 2007 yılında başlatılan kan bağışı kampanyası bu yıl da devam ediyor.

Ekonomideki etkinliğini, sosyal sorumluluk projeleriyle sosyal hayata da taşıyan ve 2023 yılı vizyonuna uygun olarak dünyanın en büyük gıda şirketleri arasına girme hedefini ilan eden Konya Şeker, eğitimden sağlığa, spordan ağaçlandırmaya kadar birçok alanda adından söz ettirmeyi başarıyor ve örnek gösteriliyor. “Türkiye Nüfusu Kadar Ağaç” projesiyle Konya Ovası’nda yaklaşık 21 milyon ağacı toprakla buluşturan Konya Şeker, “Üretene Sağlık” projesiyle köylerde sağlık taraması gerçekleştirdi, “Organ Bağışı Kampanyası" ile de Türkiye’de kurumsal olarak en yüksek bağışçı katılım oranına ulaştı. Bundan dolayı da Sağlık Bakanlığı tarafından “Sosyal Sorumluluklarını Yerine Getiren Kurum” sertifikası ile ödüllendirilen Konya Şeker, sağlık alanındaki bir başka sosyal sorumluk projesi olan kan bağışı kampanyasına da devam ediyor. Konya Şeker'in kan bağışı kampanyalarına tüm kampüslerindeki tesislerde çalışanlar katıldı.

25. ve 26. Dönem Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Torku ailesinin gerek organ bağışı gerekse kan bağışı kampanyası vesilesiyle sergilediği hassasiyet ve gönülden katılımı, bu ailenin ülkeye ve bu ülkenin insanına gösterdiği sevgisinin işareti olduğunu kaydeden Başkan Recep Konuk, “Torku ailesi olarak bizim bir duruşumuz, tavrımız var. Bu duruş ve tavır sadece ekonomik alanla da sınırlı değildir. Biz, sosyal hayatta da, sosyal sorumluluk projelerimizde de aynı duruş ve tavrı sürdürmeyi prensip edinmiş bir kurumuz. Bu anlayışımız, sosyal sorumluluk projelerimize de damga vuran anlayıştır. Ağaçlandırma bunlardan sadece biridir. Organ bağışı, eğitim bunlardan bazılarıdır. Kan bağışı da aynı duruşun ve tavrın bir sonucudur. Bu ailenin en büyük özelliği, sorunlara duyarlı olmak ve çözümüne katkıda bulunmaktır. Kan bağışı aslında ihtiyacı olan bir insana el uzatmaktır, ihtiyacı olanın yardım çağrısını duymak, hatta çağrı gelmeden ihtiyacı olan olabilir diyerek tedbiri baştan almaktır, ihtiyaç anında ise çaresizliğin çaresi olmaktır, milletimizin derdine derman olmaktır. Ülkemizin içerisinde bulunduğu pandemi döneminde bile insanlar kan vermekten kaçınırken, bizim ailemizin sorumluluk üstlenip kan bağışında bulunması bizim için bir gurur kaynağıdır. Biz bu bilincimizi hiç kaybetmedik ve kaybetmeyeceğiz” dedi

Konya Şeker'in ülkenin her türlü sevincine ve kederine ortak olduğunu ifade eden Başkan Recep Konuk, “Biz iktisadi sahada yaptıklarımızla üreticinin ekmeğini büyütüyor, binlerce kardeşimizin elinin ekmek tutmasını sağlıyoruz. İktisadi hayatın etkin aktörü olarak sosyal hayata da dokunuyor, ağaçlandırma gibi projelerle kökten bağlı olduğumuz topraklarımıza sahip çıkıyor, eğitim, sağlık gibi projelerle insanımıza el uzatıyor, organ bağışı ve kan bağışı gibi kampanyalara gösterdiğimiz yüksek katılımla da ihtiyaç sahiplerinin çağrısına ihtiyaç kalmadan onların yanında oluyor, derde derman olsun diye bedenimizle de onların yanında duruyoruz” diye konuştu.

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