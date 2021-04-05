Karatay Belediyesinden çocuklara özel Ramazan heybesi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla çocuklar için bir sürpriz hazırladı. Çocukların Ramazan heyecanı ve coşkusunu doya doya yaşamasını amaçlayan Karatay Belediyesi, “Ramazan Heybesi” adı verilen proje için başvuru almaya başladı.

Karatay Belediyesi, bu yıl korona virüsü salgını nedeniyle Ramazan coşkusunu evlerinde yaşamak zorunda kalan çocuklara bir sürpriz hazırladı. Bu kapsamda Karatay Belediyesi, 7 Nisan Çarşamba gününe kadar ramazan.karatay.bel.tr adresinden kayıt yaptıran 610 yaş arasındaki tüm Karataylı çocuklara “Ramazan Heybesi” hediye edecek. Karatay Belediyesi tarafından hazırlanan “Ramazan Heybesi”nin içerisinde ise; Ramazan Günlüğü, Ramazan süsü, çocuklar ve büyükler için hazırlanan iki ayrı imsakiye, çikolata, şeker ve iftariyelik gibi daha birçok sürpriz hediye bulunuyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Ramazan ayı yaklaşırken sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla, çocuklara Ramazan Heybesi hediye edeceklerini duyurdu.

Ramazan ayının Konya’da her zaman bir başka güzellikte yaşadığını söyleyen, ancak Korona Virüsü salgını nedeniyle iki Ramazan’dır bu coşkudan mahrum kaldıklarını belirten Başkan Hasan Kılca, çocukları Ramazan Heybesi ile bir nebze de olsa sevindirmek istediklerini kaydetti.



"Ramazan Geleneği Karatay'da yaşatılıyor"

Hasan Kılca, çocukların kendileri için her zaman farklı bir önem taşıdığına vurgu yaparak, “Ramazan ayı, hem inancımız hem de medeniyetimiz için son büyük önem taşıyor. Ramazan’ın gelişiyle şehirlerimizde, mahalle ve sokaklarımızda oluşan hava gerçekten de bambaşka. Bu aya özel adetler, iftar ve sahur sofraları, teravih namazı, Kadir Gecesi ve daha nice manevi güzellikleriyle bu ay hepimizde farklı coşku ve heyecan uyandırıyor. Bu değerlerimizin ve geleneklerimizin çocuklarımıza da aktarmak adına Karatay Belediyesi olarak bu yıl bir proje başlattık. Ailelerimiz, ramazan.karatay.bel.tr adresinden başvurarak projemize dahil olabilirler. Ailelerimizin ve çocuklarımızın sevincine, heyecanına ortak olmak için eğlence ve sürpriz dolu Ramazan Heybelerimizi hazırladık. Projemiz oldukça ilgi görüyor. Bu vesileyle de değerlerimize sahip çıkmaya devam eden bütün ailelerimize teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde, bu güzelliği doya doya yaşayacağımız ve bayramlaşma sevinci ile tamamlayacağımız bir Ramazan ayı diliyorum” dedi.

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