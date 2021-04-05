Konyaspor'da Ankaragücü mesaisi başladı



Adem YILDIZ / KONYA, (DHA) Süper Lig´in 32'inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında hanesine 3 puan yazan İttifak Holding Konyaspor'da, MKE Ankaragücü hazırlıkları başladı. Lig'in 33'üncü haftasında 7 Nisan Çarşamba günü sahasında MKE Ankaragücü´nü konuk edecek yeşil-beyazlı takım, galip gelmek için mücadele edecek.

Süper Lig'in 32'inci haftasında BB Erzurumspor deplasmanında Deni Milosevic ve Abdülkerim Bardakcı´nın attığı gollerle 2-1 skorla, 3 puanı hanesine ekleyen Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Lig'in 33'üncü haftasında sahasında galip gelmek isteyen yeşil-beyazlı takım, Kayacık Tesisleri´nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenileme çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

3 OYUNCU KART GÖRÜRSE SİVAS'TA FORMA GİYEMEYECEK

Konyaspor'da ayrıca sarı kart sınırında bulunan; Kravets, Guilherme ve Skubic, Ankaragücü maçında kart görmeleri halinde 34'üncü haftadaki Sivasspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-04-05 17:33:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.