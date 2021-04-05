Konyaspor'da Ankaragücü mesaisi başladı

Adem YILDIZ / KONYA, (DHA) Süper Lig´in 32'inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında hanesine 3 puan yazan İttifak Holding Konyaspor'da, MKE Ankaragücü hazırlıkları başladı. Lig'in 33'üncü haftasında 7 Nisan Çarşamba günü sahasında MKE Ankaragücü´nü konuk edecek yeşil-beyazlı takım, galip gelmek için mücadele edecek.
Süper Lig'in 32'inci haftasında BB Erzurumspor deplasmanında Deni Milosevic ve Abdülkerim Bardakcı´nın attığı gollerle 2-1 skorla, 3 puanı hanesine ekleyen Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Lig'in 33'üncü haftasında sahasında galip gelmek isteyen yeşil-beyazlı takım, Kayacık Tesisleri´nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenileme çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
3 OYUNCU KART GÖRÜRSE SİVAS'TA FORMA GİYEMEYECEK
Konyaspor'da ayrıca sarı kart sınırında bulunan; Kravets, Guilherme ve Skubic, Ankaragücü maçında kart görmeleri halinde 34'üncü haftadaki Sivasspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ
2021-04-05 17:33:36
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