Meral Akşener’le diyaloğu gündem olan vatandaş konuştu

Konya’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 1 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, genel olarak yaşanan ekonomik sıkıntılardan bahsettikten sonra sosyal medyada gündem olan Yüksel Temur, “Ekonomik sıkıntılardan bahsettim. İYİ Parti’yle bir bağlantım yok. Meral Akşener’i görünce gidip bunları konuştum. Ekonomik sıkıntı var, bunları söyledim” dedi.

Babasının yaklaşık 35 yıldır Konya’da lokanta işlettiğini, kendisinin de çeşitli işlerle iştigal ettiğini belirten Temur, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir’i Konya ziyareti sırasında görünce, genel olarak yaşanan ekonomik sıkıntılardan bahsettiğini anlattı. Kendilerinin aile olarak bugüne kadar hep AK Parti’ye oy verdiğini ifade eden Temur, “Ekonomik sıkıntılardan bahsettim. İYİ Parti’yle bir bağlantım yok. Meral Akşener’i görünce gidip bunları konuştum. Ekonomik sıkıntı var, bunları söyledim” dedi. Konuşmasının başka yerlere çekildiğini ve ailesiyle birlikte zor durumda kaldığını ifade eden Temur, sıkıntılarını anlatacak muhatap bulamadıklarını belirtti.

Yüksel Temur’un babası ise 35 yıl önce Erzurum’dan gelip Konya’da dükkan açtığını ve lokantasını işlettiğini anlatarak, “Oğlum her zaman gelmez, başka işlerle de iştigal ediyor. Bugüne kadar AK Parti’ye oy verdik, İYİ Parti ile de bir bağımız yok. Haberler ve sosyal medyadaki paylaşımlarda lokantanın isminin de verilmesinden rahatsız olduk. Pandemiden beri lokanta çalışanlarımız, kendimiz çok sıkıntı çektik. Önümüzde Ramazan ayı var, yine kapalı olacağız. Bugün lokantaya çok az insan geldi. Konuşacak bir durumumuz yok” ifadelerini kullandı.

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