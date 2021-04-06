Site içinde çıkan yangında otomobil, motosiklet ve kameriye yandı



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da bir site bahçesinde çıkan yangında park halindeki otomobil, motosiklet ile 2 kameriye yandı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Selçuklu ilçesi Antika Sokakta bir sitenin bahçesinde saat 21.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda park halindeki otomobil, motosiklet ile 2 kameriyeyi sardı.

Durumu fark eden site sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil ve motosiklette kullanılmaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-04-06 00:27:00



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