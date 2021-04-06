Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı

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Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilene bilgiye göre, saat 08.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesinden ilçe merkezine seyir halinde olan Doğukan Ç. (20) idaresindeki 42 GG 694 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada takla atan aracın sürücüsü Doğukan Ç. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası adete hurdaya dönen araç ise çekici marifetiyle oto parka kaldırıldı.

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