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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’da dönüşüm çalışmaları sürüyor

İHA

Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’da dönüşüm çalışmaları sürüyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı dönüşüm alanında incelemelerde bulundu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir tarihinde iz bırakacak Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. Başkan Altay, Türkiye’nin en önemli kentsel dönüşümlerinden birisini Mevlana Meydanı’nda gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, Mevlana Çarşısı’nda yıkım işlerinin tamamlanmak üzere olduğunu bir taraftan da imalat sürecine başladıklarını söyledi.

“Bize güvenen tüm esnafımıza teşekkür ediyorum”
Altın Çarşı’da da yıkım işlemlerinin tamamlanma aşamasına geldiğini vurgulayan Başkan Altay, “İnşallah bu ayın sonunda orada da imalatlara başlamayı arzu ediyoruz. Burada iki tane önemli konu var. Birincisi neredeyse yüzde yüz mutabakatla bu kentsel dönüşümü yapmak. Burası metrekare fiyatı olarak Konya’nın en kıymetli yeri. Bize güvenen tüm esnafımıza teşekkür ediyorum. İkincisi de bu alanda ticareti ve istihdamı tekrar canlandırıyoruz. Türbeyi ziyarete gelen misafirlerimiz artık Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’dan başlayarak Bedesten’e doğru, Alaaddin Caddesi’ne doğru adeta bir akım içinde olacaklar. Hem esnafımızın geliri artacak hem de Konya’ya gelenleri en güzel şekilde karşılamış olacağız” dedi.

“Konya’ya yakışır bir çarşı yapmayı arzu ediyoruz”
Mevlana Çarşısı’nı yıl sonuna varmadan Altın Çarşı’yı da 17 Aralık’taki Şebi Arus’tan önce tamamlamayı planladıklarının altını çizen Başkan Altay, “İyi bir mimari projeyle işe başladık. Cephelerimiz çok güzel çıkacak. Malzeme seçimleri devam ediyor. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Esnafımıza ve vatandaşımıza verdiğimiz sözü yerine getirmeye gayret ediyoruz. Projemize desteğinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımıza teşekkür ediyorum. Altın Çarşı ve Mevlana Çarşısı esnafına teşekkür ediyorum. Çalışan, gayret gösteren işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah Konya’ya yakışır bir çarşıyı en kısa sürede yapmayı arzu ediyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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