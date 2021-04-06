Konya’da pet shopta sincap ticaretine idari para ve tazminat cezası

Konya'da, koruma altındaki türlerden sincapları kafes içerisinde satış amacıyla iş yerinde bulunduran pet shop sahibine idari para ve tazminat cezaları uygulandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir pet shopta koruma altında bulunan türlerden sincapların kafes içerisinde, izinsiz, belgesiz, menşesiz olarak ticaretinin yapıldığı ihbarının yapılması üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge, Konya Şubesi Müdürlüğü ile Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, müşterek çalışma başlattı. İhbara konu evcil hayvan mağazasına gelen ekipler, iş yerinde yaptığı denetimde, kafes içerisinde teşhir edilip satışa sunulan ve korunan türler arasında yer alan 4 sincabın olduğunu belirledi. Kanunen yaban hayvanlarının izinsiz ve menşesiz olarak yumurtası, yavrusu ve kendisinin doğadan alınması veya toplanmasının suç olduğunun hatırlatıldığı pet shop sahibi hakkında Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten işlem yapılırken bin 730 lira tazminat, 2 bin 796 lira da idari para cezası uygulandı.

El konularak koruma altına alınan sincapların ise Karatay Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.