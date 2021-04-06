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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kılca: “Muhtarlarımız en önemli çözüm ortaklarımızdır”

İHA

Kılca: “Muhtarlarımız en önemli çözüm ortaklarımızdır”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Muhtarlarımız; mahallelerimizdeki elimiz, kolumuz, kanadımız ve en önemli çözüm ortaklarımızdır. Muhtarlarımızla birlikte yol yürüyüp birlikte 80 mahallemize hizmet ediyoruz" dedi.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Aziziye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Karatay Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Programda yaptığı konuşmada genel kurulun hayırlı olmasını dileyen Başkan Hasan Kılca, muhtarların kendileri ve mahalleler için taşıdığı önemden bahsetti. Hasan Kılca, “Muhtarlarımız; mahallelerimizdeki elimiz, kolumuz, kanadımız ve en önemli çözüm ortaklarımızdır. Muhtarlarımızla birlikte yol yürüyüp birlikte 80 mahallemize hizmet ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana her gün belki en az 10 muhtarımızla bir şekilde görüşüyoruz. Karatay Belediyesi olarak ilçemize ve mahallelerimize dair hizmetlerimize hep birlikte karar veriyoruz. Bu vesileyle siz kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Aramızda güzel bir uyum var ve sizlerin desteği bizlere güç veriyor. Elbette her ilçemizin ayrı ayrı özellikleri ve güzellikleri vardır. Bizler her ilçemizi seviyoruz ama Karatay bir başkadır, Karatay’ı bir başka seviyoruz. Çünkü Karatay bir aşktır ve bitmez bir sevdadır. Dolayısıyla Karatay, gönülden hizmet edilebilecek en güzel ilçelerimizden birisidir. Bu güzel ilçeye hizmet etmek de çok güzel bir heyecan ve mutluluk. Karatayımıza ve bu aziz milletimize hizmet etmeyi nasip eden rabbime hamd ediyorum. Ben, genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyor, bugüne kadar dernekte hizmet etmiş tüm başkanlarımıza ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Genel kurul neticesinde oluşacak yeni yönetimi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Mahallelerimize hizmetin en iyisi için çalışıyoruz"
Karatay Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Eken ise, konuşmasında dernek yönetimi ve muhtarlar olarak her zaman sahada olduklarını aktardı. Ali Eken, “Günümüzde muhtarların yerel yönetimlerdeki öneminin farkındayız. Bizler de Karatay Muhtarlar Derneği ve muhtarlar olarak her zaman sahadayız. Belediyemizle uyum içerisinde hareket ederek mahallelerimize hizmetin en iyisi için çalışıyoruz. Bu vesileyle gerek çalışmalarında gerek sahada bizlerden desteğini esirgemeyen Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca’ya ve bugüne kadar derneğimizde başkanlık veya yöneticilik yapmış tüm muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Genel kurulumuzun hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

"Karatay'da çok güzel bir birliktelik var"
Karatay Muhtarlar Derneği’nin Olağan Genel Kurulu’na katılan ve bir konuşma yapan AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci, Karatay’daki örnek birliktelikten bahsetti. Bahçeci, “Ülkemiz bir vücut ise muhtarlarımız da bu vücudun kılcal damarlarıdır. Yani her biriniz şehrimiz ve ilçemiz için çok kıymetlisiniz. Bu manada ilçemizde de çok güzel bir uyum ve birliktelik var. İnşallah bu güzellik devam eder. Bu uyum birbirinden kıymetli hizmete dönüşüyor. Ben de genel kurulun hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, programda yaptığı konuşmada muhtarlığın zor ama bir o kadar da kıymetli bir meslek olduğuna vurgu yaptı. Mehmet Genç, “Muhtarlık zor ve meşakkatli bir meslektir. Muhtarlarımız, mahallenin abileri, güvenilir kişi ve kanaat önderleridir. Bu sebeple muhtarlarımız mahallelerimizin her ne ihtiyacı olursa, elinden geleni fazlasıyla yapar ve yardımda bulunurlar. Muhtarlarımız kurumlarımız ile birlikte mahallelerimizi ihya ve ihtiyacı için, halkımızın rahat, refah içinde yaşaması ve daha önemlisi, hakkın rızasını kazanması için gece gündüz çalışırlar. Bizler buna şahidiz. Özellikle Covid19 sürecinde sahaya inip, çalışmaktan çekinmeden yardım için koşturan muhtarlarımıza minnettarız. Bizler de muhtarlarımızın aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştık. Çalışmalarından dolayı muhtarlarımızı tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyoruz. Yapılan seçim sonucu seçilen Ali Eken Bey ve yeni yönetiminin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
MHP Karatay İlçe Başkanı Sebahattin Küçükdoğru ise, muhtarları devletin vatandaşa dokunan en sıcak eli olarak niteledi. Küçükdoğru, muhtarların mahallelerin gelişim ve değişimi sürecinde hayati bir önemde olduklarına vurgu yaparak Karatay Muhtarlar Derneği’nin Olağan Genel Kurulu’nun hayırlı olmasını diledi.
Karatay Muhtarlar Derneği’nin 10. Genel Kurulu’nda yapılan seçimde mevcut başkan Ali Eken yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

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