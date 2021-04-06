Konyaspor'da 3 oyuncu Ankaragücü maçında forma giyemeyecek

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Adem YILDIZ / KONYA,(DHA)Süper Lig´de haftaya 39 puan ve averajla 11'inci sırada giren İttifak Holding Konyaspor, 33'üncü haftada yarın MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. İç sahadaki karşılaşmada yeşil-beyazlı 3 isim forma giyemeyecek.Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek haftayı 39 puanla 11'inci sırada kapatan Konyaspor, yarın Ankaragücü'nü evinde konuk edecek. Ligin 33'üncü haftasında sahasında galip gelmek isteyen yeşil-beyazlılar, Kayacık Tesisleri´nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda hazırlıklarını tamamladı.

3 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu´nda oynanacak ve saat 16.00´da başlayacak Konyaspor-Ankaragücü mücadelesini Arda Kardeşler yönetecek. Yeşil-beyazlı takımda tedavilerine devam edilen Alper Uludağ, Marin Anicic ve Eray Birniçan forma giyemeyecek.DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-04-06 18:12:11



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