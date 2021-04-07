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Prof. Dr. Gönülalan: “Kanserden değil erken tanı almamaktan korkulması gerekiyor”

İHA

Prof. Dr. Gönülalan: “Kanserden değil erken tanı almamaktan korkulması gerekiyor”

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Gönülalan, kanserden değil geç tedaviden korkulması gerektiğini ve ailesinde prostat kanseri olan 40 yaş üstünün mutlaka muayene olması gerektiğini söyledi.
Medicana Konya Hastanesinde Kanser Haftası dolayısıyla farkındalık programı düzenlendi. Programda Medicana Konya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Umut Gönülalan, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ayşen Aydın ve Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Tonyalı kanser ve erken tedavi hakkında açıklamalarda bulundu.

“Kanserden değil erken tanı almamaktan korkulması gerekiyor”
Medicana Konya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Umut Gönülalan, Kanser Haftası dolayısıyla hatırlatmalar için fırsat oluşturduğunu söyledi. Kanserden değil erken tanı almamaktan korkulması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Umut Gönülalan, “Medicana Konya Hastanesi olarak yaklaşık 2 yıldır oldukça yüksek teknolojili ve tam donanımlı onkoloji merkezimizi açtık ve bu merkezde kanser tanısı ve tedavisinin her türlü şartlarda cerrahi, medikal radyoterapi bazlı tedavilerini uyguluyoruz. Bu anlamda uzmanlık alanım olan üroloji ile ilgili birkaç şey de hatırlatmak istiyoruz. Özellikle ailesinde prostat kanseri öyküsü olan hastaların 40 yaşından sonra, diğer hastaların ise 45 yaşından sonra erken tanı amaçlı olarak mutlaka bir prostat testi ve muayenesinden geçmeleri gerekiyor. İdrarda kanaması olan hastaların hiç vakit kaybetmeden en yakın üroloji uzmanına başvurmaları gerektiğini, bu haftayla birlikte hatırlatmakta fayda görüyorum” dedi.
Onkoloji merkezimizde şu anda sadece Konya’daki vatandaşlara değil tüm yurda hizmet verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Gönülalan, “Bu salgın döneminde insanlar hastanelere gelmekten korkuyorlar ama özellikle kanser hastalarının güvenli bir şekilde tedavilerinin sağlanması için hastanemizde Covid aşısından salgına karşı da her türlü tedbiri aldığımızı da belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

“Kanserde tedaviden çok önlemeye yönelik tedbirler almamız gerekiyor”
Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ayşen Aydın ise 2020 yılında yeni teşhis almış kanser hastalarının sayısının 134 bini bulduğunu belirtti. Kanserden ölen hastaların sayısının 126 bini geçtiğini anlatan Uzm. Dr. Ayşen Aydın, “Dolayısıyla kalp hastalıklarından sonra en çok ölümcül hastalık şu anda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kanser ve ciddi olarak kansere bağlı maliyet sorunlarımız vardır. Dolayısıyla bizim tedaviden çok önlemeye yönelik tedbirler almamız gerekiyor. Erken teşhis ve tanıya yönelik tedbirler almamız gerekiyor ki daha az ölüm ve sakatlık ile daha az maliyetle bu hastalığı önleyebilelim. Benim halkımıza önerim şöyle olacak; lütfen yaşınıza ve risk grubunuza uygun tarama testlerinizi yaptırın rutin olarak. Geçmeyen bir semptomunuz varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurun. Kanser tanısı veya şüphesi aldığınızda kemoterapi, radyoterapi, cerrahi ve gerekli tanı ile tetkiklerinin yapılabileceği bir merkeze başvurarak tetkiklerinizi burada yaptırın” diye konuştu.

“Kanser hastalığının yüzde 35’i sigaraya bağlı olarak ortaya çıkıyor”
Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Tonyalı da, kanserin bundan birkaç yıl önce gelişmiş ülkelerde en sık ölüm nedeni olarak ilk sıraya yerleştiğini söyledi. Türkiye’de kanser hastalığının 2. sırada yer aldığını aktaran Doç. Dr. Tonyalı, “Kanser hastalığının yüzde 35’i sigaraya bağlı olarak ortaya çıkıyor. Sigara içmediğimiz durumlarda kanserin yüzde 35 ihtimali azaltmış oluyoruz. Bunları halkımızın bilmesinde önemli fayda görüyorum. Beklenen kanser sayısı genelde 200 bin civarında olduğu belirtiliyor. Bunların yarısı ilk yıl içerisinde ileri hastalıktan teşhis konulduğu için genelde vefat ediyor. İstatistikler gösterdi ki kanser hastalığı sayısı artmasına rağmen kansere bağlı ölüm oranları oldukça azaldı. Bunda erken tanının çok faydası var. Meme kanserinde mamografi, prostat kanserinde PSA ölçümü, rahim ağzı kanserinde smear yapılması. Bunlar özellikle erken tanıyı sağladığı için tanı sayısı artsa da ölüm oranları azaldı. Son zamanlarda akciğer kanserinde de özellikle sigara içen 55 yaş üstü olan kişilerde düşük doz radyasyonlu tomografi çekilmesiyle akciğer kanserinde erken tanıya ulaşılabiliyor” şeklinde konuştu.

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