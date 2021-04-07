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Kısıtlamada ruhsatsız eğlence mekanlarına korona baskını Konya'da mührü bozulan ruhsatsız eğlence mekanlarına düzenlenen baskınlarda 48 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlalden ceza uygulandı

İHA

Kısıtlamada ruhsatsız eğlence mekanlarına korona baskını Konya'da mührü bozulan ruhsatsız eğlence mekanlarına düzenlenen baskınlarda 48 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlalden ceza uygulandı

Konya'da korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde faaliyette oldukları tespit edilen ruhsatsız 2 eğlence mekanına polis baskın düzenledi. Denetimlerde 48 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlalden ceza kesilirken, 2 iş yeri tekrar mühürlendi.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının faaliyetlerine devam ettiğini belirledi. Konya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin arama kararına istinaden yapılan denetimde, eğlence mekanının daha önce mühürlendiği ve mührün bozularak faaliyetine devam ettiği ortaya çıktı. Ayrıca, iş yerinde belgeleri olmadığı halde tütün tüketimine izin verildiği, canlı müzik ve alkol sunumu yapıldığı belirlenerek tutanak tutuldu. Eğlence mekanında bulunan 17 kişiye sosyal mesafe kuralını ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten tutanak tanzim edildi. İş yeri sorumlusu olduğunu beyan eden Sefa K. ise nöbetçi savcıdan alınan talimatla 'mühür bozma ve bulaşıcı hastalık tedbirlerine aykırı davranma' suçlarından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Öte yandan, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yeri Selçuklu Belediyesi zabıta görevlileri tarafından mühürlendi.

Polisleri görünce kendilerini içeriye kilitlediler
Polis ekipleri, saat 02.00 sıralarında ise, yine merkez Selçuklu ilçesinde bir eğlence mekanının faaliyette olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese sevk edilen polis ekiplerini gören eğlence mekanı çalışanları kapıyı içeriden kilitleyerek polislerden gizlenmek istedi. Bunun üzerine adrese takviye polis ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının bilgisi dahilinde eğlence mekanının kapısı açıldıktan sonra içeriye girildi. Yapılan denetim ve aramada eğlence mekanının ruhsatsız olduğu ve daha önce mühürlendiği tespit edildi. Belgesiz alkol sunumu, canlı müzik ve izinsiz eleman çalıştırmaktan tutanak tutulurken, 31 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlalden ve maske takmamaktan idari ve para cezası uygulandı. İş yeri sorumlusu Sefa K.'ye de mühür bozma ve bulaşıcı hastalık tedbirlerine aykırı davranmaktan adli işlem yapıldı. Ruhsatsız eğlence mekanı ise Selçuklu Belediyesi zabıta görevlilerince mühürlenerek faaliyetten men edildi.

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