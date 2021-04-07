Konya'da askeri uçak kaza kırıma uğradı; pilot şehit oldu

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Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da, Hava Kuvvetleri'ne ait NF-5 uçağı, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalandıktan sonra üs yakınında kaza kırıma uğradı. Uçağın pilotunun şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Konya´da eğitim uçuşu yapan, Hava Kuvvetleri'ne ait NF-5 uçağı, saat 14.15´te henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradı. Uçağın pilotunun şehit olduğu açıklandı. Bakanlık tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-04-07 15:10:45



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