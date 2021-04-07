Süper Lig: Konyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1

Süper Lig’in 33. haftasında Konyaspor, MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Mücadele 11'lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar
65. dakikada sol kanattan sokulan Pinto, Badji ile verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Badji meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 01
76. dakikada Amar Rahmanovic'in savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Levan Shengelia sağ kanattan ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 11
Stat: Konya Büyükşehir
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Özgür Ertem xx
Konyaspor: Sehic xx, Abdülkerim Bardakçı xx, Ahmet Çalık xx, Skubic xx, Sitya xx, Bytyqi xx (Kravets dk. 89?), Jevtovic xx, Milosevic xx (Rahmanovic dk. 75 x), Hadziahmetovic xx, Sekidika xx (Shengelia dk. 64 x), Cikalleshi xx (Daci dk. 7 x)
Yedekler: Erten Ersu, Barış Yardımcı, Adil Demirbağ, Farouk Miya, Oğuz Kağan Güçtekin, Musa Çağıran
Teknik Direktör: İlhan Palut
MKE Ankaragücü: Korcan xx, Pinto xx, Kulusic xx, Sarlija xx, Kitsiou xx, Borven xxx, İbrahim Akdağ xx (Erdi dk. 90+2 ?), Paintsil xx (Diousse dk. 89?), Endri Cekici xx (Geraldo dk.83 ?), Alper Potuk xx (Lobjanidze dk. 89 ?), Badji xxx (Voca dk. 83 ?)
Yedekler: Furkan Bekleviç, Atila Turan, Voca, Ali Kaan Güneren, Geraldo, Orkan Çınar, Emre Güral
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Yedekler: Furkan Bekleviç, Erdi Dikmen, Atila Turan, Idriz Voca, Saba Lobjanidze, Ali Kaan Güneren, Geraldo, Diousse, Orkan Çınar, Emre Güral
Goller: Shengelia (dk. 76 (Konyaspor()Badji (dk. 65) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Hadziahmetovic, Sekidika (Konyaspor), Kitsiou (Ankagücü)
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