Süper Lig: Konyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 33. haftasında Konyaspor, MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Mücadele 11'lik eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar

65. dakikada sol kanattan sokulan Pinto, Badji ile verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Badji meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 01

76. dakikada Amar Rahmanovic'in savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Levan Shengelia sağ kanattan ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 11



Stat: Konya Büyükşehir

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Özgür Ertem xx

Konyaspor: Sehic xx, Abdülkerim Bardakçı xx, Ahmet Çalık xx, Skubic xx, Sitya xx, Bytyqi xx (Kravets dk. 89?), Jevtovic xx, Milosevic xx (Rahmanovic dk. 75 x), Hadziahmetovic xx, Sekidika xx (Shengelia dk. 64 x), Cikalleshi xx (Daci dk. 7 x)

Yedekler: Erten Ersu, Barış Yardımcı, Adil Demirbağ, Farouk Miya, Oğuz Kağan Güçtekin, Musa Çağıran

Teknik Direktör: İlhan Palut

MKE Ankaragücü: Korcan xx, Pinto xx, Kulusic xx, Sarlija xx, Kitsiou xx, Borven xxx, İbrahim Akdağ xx (Erdi dk. 90+2 ?), Paintsil xx (Diousse dk. 89?), Endri Cekici xx (Geraldo dk.83 ?), Alper Potuk xx (Lobjanidze dk. 89 ?), Badji xxx (Voca dk. 83 ?)

Yedekler: Furkan Bekleviç, Atila Turan, Voca, Ali Kaan Güneren, Geraldo, Orkan Çınar, Emre Güral

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Yedekler: Furkan Bekleviç, Erdi Dikmen, Atila Turan, Idriz Voca, Saba Lobjanidze, Ali Kaan Güneren, Geraldo, Diousse, Orkan Çınar, Emre Güral

Goller: Shengelia (dk. 76 (Konyaspor()Badji (dk. 65) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Hadziahmetovic, Sekidika (Konyaspor), Kitsiou (Ankagücü)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.