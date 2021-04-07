Konya'da askeri uçak kaza kırıma uğradı; pilot şehit oldu (3)

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ŞEHİT PİLOT TÜRK YILDIZLARI'NDA 100 SAAT UÇUŞ YAPMIŞ

Konya'da kaza kırıma uğrayan Türk Yıldızları uçağının pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in (38), 1 Eylül tarihinde İzmir Çiğli Hava Üs Komutanlığı'ndan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na atandığı belirtildi. Trabzonlu evli, 3 ve 8 yaşlarında 2 çocuk babası şehit pilot Gençcelep'in, Türk Yıldızları'nda 100 saat uçuş yaptığı öğrenildi.

Uçağın kaza kırıma uğrama anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA-Genel Türkiye-Konya DHA

2021-04-07 18:02:42



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