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Türk Yıldızları 9 yıl sonra 2'inci şehidini verdi Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'nın ilk şehidi 2012 tarihinde düşen eğitim uçağının pilotu Yüzbaşı Ümit Özer oldu Eğitim uçağının düşme anı ve düşmesiyle birlikte alev topuna döndüğü anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

İHA

Türk Yıldızları 9 yıl sonra 2'inci şehidini verdi Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'nın ilk şehidi 2012 tarihinde düşen eğitim uçağının pilotu Yüzbaşı Ümit Özer oldu Eğitim uçağının düşme anı ve düşmesiyle birlikte alev topuna döndüğü anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Konya'da Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu ikinci şehidini verdi. 2012 yılında şehit olan pilot Yüzbaşı Ümit Özer'in ardından pilot Burak Gençcelep'te akrobasi uçağının düşmesi sonucu şehit oldu.
Edinilen bilgiye göre, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF5 uçağı eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle merkez Karatay ilçesi sınırlarına düştü. Yapılan incelemelerde uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Gençcelep'in naaşına ulaşıldı. Trabzon'un Ortahisar ilçe nüfusuna kayıtlı şehit pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in 2 çocuk babası olduğu ve İzmir Çiğli'den 1 yıl önce Konya'da geldiği öğrenildi.

Uçağın düşme anı kamerada
Öte yandan pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in kullandığı uçağın düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, yere çakılan uçağın patlayarak alev topuna döndüğü görülüyor. Uçağın patlamasıyla birlikte olay yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Şehit pilotun işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Trabzon'da defnedileceği öğrenildi.

Türk Yıldızları'nın ikinci şehidi
Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında Konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'nın bu acı kazayla birlikte şehit sayısı da ikiye yükselmiş oldu. 13 Mart 2012 tarihinde Türk Yıldızları akrotim ekibinin seçkin üyelerinden biri olan Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer de, eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olmuştu. 2002 yılında Hava Harp Okulundan mezun olan Yüzbaşı Ümit Özer, 20022004 yılları arasında pilotaj eğitimini 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığında tamamladıktan sonra 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığına F5 eğitim pilotu olarak atandı. 20052011 yılları arasında 133’üncü Filo Komutanlığında AvÖnleme pilotu olarak görev yapan Yüzbaşı Ümit Özer, 2011 yılında Türk Yıldızlarına katılmıştı.
Dünyanın en iyileri arasında olan Türk Yıldızları akrotim, Türk Hava Kuvvetleri pilotları arasından seçiliyor. Pilotlarda en az 450 saat birinci pilot olarak uçuş yapma şartı aranıyor. Jet pilotları arasından istekli olanların başvuruları değerlendiriliyor ve zorlu "Akrotim Pilotluğu Eğitimini" başarıyla tamamlayanlar timde görev yapmaya başlıyor.

NF5 uçakları hakkında
Türk Hava Kuvvetlerinde 1987'den bu yana kullanılan NF5'ler, akrobasi çalışmaları esnasında uçuş sistemleri ve performansları sayesinde akrobasi uçuşuna en uygun uçak olarak seçilmiştir. Dünya havacılık literatürü tarandığında F5 uçağının dizaynının, süpersonik jet uçuşuna en uygun uçak dizaynı olarak tanımlandığı görülmektedir. Eskişehir 1’inci Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığınca, Ağustos 1993'te başlatılan proje kapsamında; Aerodinamik sürüklemeyi arttıran chaff / flare dispanser üniteleriyle, top namluları sökülerek iptal edilmiş, bu bölgelere yapısal tadilat uygulanmıştır. Borda paneli, pilotlara kullanım ve görüş kolaylığı sağlamak için yeniden tasarlanmıştır. Daha iyi görüş alanı sağlamak için, kokpitte yer alan aynalar, F4 uçaklarında kullanılan aynalarla değiştirilip, ilave bir ayna takılmıştır. Uçağın gösteri amacıyla duman salabilmesi için, yakıt deposu olarak kullanılan kanat ucu depolarının diğer depolarla irtibatları kesilerek boya tankına dönüştürülmüş, tank içindeki boyanın egzoza pompalanabilmesi için boya tankı içine hidrolik bir pompa takılmıştır.

Uçakların gövdesi şu anki haline boyanmıştır
Türk Yıldızları Akrobasi Timi’ne tahsis edilen dokuz adet NF5A ve bir adet NF5B uçağında yapılan tadilat ve değişiklikler Temmuz 1994'te bitirilerek birliğine teslim edilmiştir. Yapılan tadilatlara ilave olarak, uçuş sonrası performans değerlendirmelerinin etkinliğinin arttırılması maksadıyla 2000 yılında uçaklara üç eksenli VTR (kamera kayıt sistemi) sistemi eklenmiştir. Türk Yıldızları 2010 yılından itibaren modernize edilmiş NF5 2000 uçakları ile gösterilerini gerçekleştirmektedir. Şu anda tim görevine “10” adet NF5A 2000 ve “6” adet NF5B 2000 uçağı ile devam etmektedir.
Nf5 Uçağının Teknik Özellikleri ise şöyle: Uzunluk:47,2 feet, Genişlik:25,8 feet, Yükseklik:13,2 feet, Ağırlık:14689 lb, Takat:2x2925 lb, Takat:A/B 2x4300 lb, Yakıt:3964 lb, Yakıt Tipi:jp8 / jp4, Azami Sürat:710 knot (1315 km/saat), G Limitleri:7,33 / 3,0, Dönüş Yarıçapı: 4800 feet / 0,82 mach / 5,5 G / 11 degrees in one second, Motor Tipi ve Gücü:2xGE J85CAN15 / 2x4300 lb'dir.

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