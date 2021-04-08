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Atilla ATMACA/EREĞLİ, (Konya), (DHA)KONYA'da TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü Ömer Sarıot, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde KonyaAdana karayolu Ziya Gökalp Mahallesi yakınında meydana geldi. Ömer Sarıot yönetimindeki 42 DPJ 64 plakalı minibüs, Ramazan Sözen yönetimindeki 49 AAB 890 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Minibüsün kullanılamaz hale geldiği kazada sürücü Ömer Sarıot, yaşamını yitirdi.

Sarıot'un cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılıp, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2021-04-08 09:21:55



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