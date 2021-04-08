Türk Yıldızları'nın şehit pilotu, memleketine uğurlandı (2)

UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ BÖLGEDE İNCELEME SÜRÜYOR
Konya'da dün Hava Kuvvetleri Komutanlığı´nın akrobasi timi olan Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi uçağın düştüğü bölgede, teknik çalışmalar devam ediyor. Geniş bir alana yayılan uçağın parçaları ve deliller bölgedeki ekiplerce titizlikle toplanıyor.
Kazanın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı´nın başlattığı soruşturma da devam ediyor. Bölgede Konya Emniyet Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri ve 3´üncü Ana Jet Üs Komutanlığı´ndan kaza kırım ekipleri teknik çalışmalarını geceden bu yana sürdürüyor. Geniş bir alana yayılan uçağın parçaları ve deliller bölgedeki ekiplerce titizlikle toplanıyor.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI-Adem YILDIZ
2021-04-08 11:39:48
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