Türk Yıldızları'nın şehit pilotu, memleketine uğurlandı (2)



UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ BÖLGEDE İNCELEME SÜRÜYOR

Konya'da dün Hava Kuvvetleri Komutanlığı´nın akrobasi timi olan Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi uçağın düştüğü bölgede, teknik çalışmalar devam ediyor. Geniş bir alana yayılan uçağın parçaları ve deliller bölgedeki ekiplerce titizlikle toplanıyor.

Kazanın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı´nın başlattığı soruşturma da devam ediyor. Bölgede Konya Emniyet Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri ve 3´üncü Ana Jet Üs Komutanlığı´ndan kaza kırım ekipleri teknik çalışmalarını geceden bu yana sürdürüyor. Geniş bir alana yayılan uçağın parçaları ve deliller bölgedeki ekiplerce titizlikle toplanıyor.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI-Adem YILDIZ

2021-04-08 11:39:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.