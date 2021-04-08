Beyşehir’de şehitler ve gaziler için orman fidanları toprakla buluşturuldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, şehit ve gaziler için orman fidanları toprakla buluşturuldu.

BeyşehirSeydişehir Karayolu üzerindeki Orman Genek Deposu mevkisindeki ağaçlandırma sahasında Beyşehir Kaymakamlığı öncülüğünde, Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilciliği tarafından fidan dikim etkinliği düzenlendi. Programda, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Adil Bayındır, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Ahmet Taşkın, kurum amirleri, kolluk kuvvetleri, gaziler ve şehit yakınlarıyla beraber 150 orman fidanını toprakla buluşturdu, ardından fidanlara can suyu verildi.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir yaptığı açıklamada, şehitler ve gaziler için fidan dikimi gerçekleştirdiklerini belirterek, orman varlığının bölge ve ülke için önemine dikkati çekti. Kaymakam Özdemir, etkinlik çerçevesinde 150 fidanın dikildiğini ancak bu dikim mesailerinin devamının geleceğini dile getirerek, “Ülkemizin ağaçlandırmaya ve ormanlaşmaya ihtiyacı var. Her ne kadar ülkemizin yüzde 30’u da ormanlarla kaplı olmasına rağmen. Tabi bozuk orman ve orman niteliğini kaybetmiş alanlarla birlikte bu oran daha da yükseliyor. İlk etapta çok güzel bir oran olarak gözükse de, ülke halkı olarak, bireyler olarak ağaçlandırma çalışmalarını sürekli hale getirmemiz gerekiyor. Bir yandan ağaçlandırırken, diğer yandan da mevcut ormanların korunması veya iyileştirilmesi de çok önemli. Bu anlamda, vatandaşlarımızda da ağaç ve orman sevgisini daha üst noktalarda oluşturmamız gerekiyor. Çünkü ülkemizde meydana gelen orman yangınlarının yüzde 95’inin insan kaynaklı olarak meydana geldiğini görüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ise, etkinliğin gerçekleştirildiği alanda daha önceki dönemlerde dikilen fidanları gördüklerine dikkati çekerek, fidan dikmeye devam edeceklerini kaydetti.

Beyşehir Orman İşletme Müdürü Fırat Arıkan da, kurum olarak ilçe kaymakamlığı ve belediye başkanlığının yapmış oldukları faaliyetlere verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Ahmet Taşkın da, böylesine bir anlamlı etkinlikte şehit yakınları ve gazilerin yalnız bırakılmamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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