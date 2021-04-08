Gelin arabasının karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

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Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da, arasında gelin arabasının da bulunduğu 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında KonyaDerbent yolu Ulumuhsine Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Süleyman E. (66) yönetimindeki 42 EG 716 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Oğuz U.(42) yönetimindeki 42 FE 947 plakalı otomobile ve arkasından gelen Hüseyin K.'nın (42) kullandığı 42 AGT 085 plakalı gelin arabasına çarptı. Kazada sürücüler Süleyman E., Oğuz U., Hüseyin K., gelin Fatma Nur Y. (19), Mustafa Y. (45), Aleyna Ayyüce C. (15) ve Zehra Yaren S. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-04-08 22:57:33



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