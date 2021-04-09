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Kulu'da Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıldönümü kutlandı

İHA

Kulu'da Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıldönümü kutlandı

Konya'nın Kulu ilçesinde Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıldönümü düzenlenen programla kutlandı.
Kulu'da Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle Atatürk Anıtı'nda çelek sunma programı düzenlendi. Kulu Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım'ın çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Havanın yağışlı olması nedeniyle program çelenk sunumunun ardından sona erdi. Törene Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kemal Kale, Hakim Ramazan Pektaş, emniyet personeli katıldı. Polis üniforması giyen iki polis çocuğu da programa babalarıyla katıldı.

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