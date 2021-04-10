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Konya'da 2 tur otobüsü devrildi; 1 Rus turist öldü, 29 kişi yaralı (2) 

DHA

Konya'da 2 tur otobüsü devrildi; 1 Rus turist öldü, 29 kişi yaralı (2) 


YARALI TURİSTLER, BİRBİRİNİ TESKİN ETTİ 
Konya'da, çoğu Rusya uyruklu 32 turistin taşındığı tur otobüsünün buzlanma ve tipi nedeniyle devrildiği kazada Rus Elena Avtaıkına (43) yaşamını yitirirken, 16 turist de yaralandı. Kaza sonrası yaralılar, yoldan geçen sürücülerin çekiçle camı kırması sonucu otobüsten çıkabildi. Kazanın şokunu atlatamayan yaralı turistlerin, birbirlerine sarılarak, teskin ettiği görüldü. Yaralı bir turistin de cep telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın yapması dikkat çekti. 16 turistin hastanede tedaviye alındığı öğrenildi. Rus turist Elena Avtaıkına'nın cansız bedeni ise otopsi için hastane morguna götürüldü. 
Öte yandan buzlanma ve tipi nedeniyle aynı yolda meydana gelen diğer tur otobüsü kazasında, 36 yerli turistten 13'ü yaralanmıştı.    DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ Adem YILDIZ
2021-04-10 11:47:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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