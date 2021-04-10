Yaralı bulunan bahri kuşu tedaviye alındı

Konya’nın Ereğli ilçesinde arazide yaralı halde bulunan bahri kuşu tedaviye alındı.

Ereğli ilçesi Gökçeyazı Mahallesi’nde Veteriner Hekim Osman Harput tarafından boş bir arazide ayağından yaralanmış halde ve uçamayan yaralı bir kuş bulundu. Yaralı kuşu bulunduğu yerden alarak muayenehanesine getiren Osman Harput, soğuk hava nedeniyle karton kutuya alarak ısıtmaya çalıştığı kuşun nesli tükenme tehlikesinde olan ve az rastlanan bahri kuşu olduğunu tespit etti. Bahri kuşunun yaralarını muayene eden Harput, daha sonra Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne teslim etti. Bahri kuşunun tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

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