Konya’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1ölü

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Konya’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında Doğanhisar ilçesi Konakkale Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Arslan (59) ve B.A. (59) evlerinde yakmış oldukları sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Hüseyin Arslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayati tehlikesi olan B.A. ise Doğanhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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